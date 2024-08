Tom Cruise, en medio de fuertes rumores de romance con una cantante española de 25 años: “Son prácticamente inseparables”

Escuchar

Parece que Tom Cruise ya no está solo. En el último tiempo, el actor de Misión imposible se mostró muy bien acompañado y, aunque hasta el momento no blanqueó ninguna relación, las imágenes hablan por sí solas. ¿La candidata en cuestión? Victoria Canal, una cantante española que se hizo conocida por tocar en un show de Coldplay en junio pasado. Según testigos, el galán de Hollywood -que estuvo disfrutando de ese concierto desde el vip- habría quedado impactado por su talento y belleza y no habría tardado en invitarla a salir .

El lugar del flechazo fue el festival de Glastonbury, en Inglaterra, donde Chris Martin se presentó junto a su banda hace unos meses. En un momento de la noche, la cantante de 25 años subió al escenario para hacer un dueto junto al líder de Coldplay en el piano; el tema elegido fue “Paradise”. Flasheado por su voz y su performance, Cruise esperó a que termine el show para saludar y felicitar a la artista. Dicen que, además de intercambiar halagos, hubo una invitación que se concretó días después, cuando la española fue vista en el set de Misión imposible 8 en Oxfordshire.

“ Tom invitó a Victoria a verlo filmar durante todo el día y eso no es algo que haga con sus amigos al azar ”, le reveló una fuente cercana al actor a The Sun. Sin embargo, inmediatamente este allegado hace referencia a la diferencia de edad entre ellos (ella tiene 25 y el 62); algo que podría a su parecer ser un obstáculo en la relación. “Podría parecer poco probable que se convirtieran en algo más que amigos, pero son prácticamente inseparables. (...) Se han estado viendo mucho y Victoria es hermosa. Todo ha estado sucediendo a plena vista de todos”, confirmó.

El testigo se refiere a todas aquellas apariciones públicas que alimentaron los rumores de romance hasta el momento. Es que, al rodaje de la película de Cruise también se sumó el estreno de Tornados en Londres, donde la cantante acompañó al actor y fue capturada por los flashes presentes. De hecho, llegó con él en helicóptero; algo que despertó la sospecha de todos los presentes. “ Nos conocimos en el backstage de Glastonbury y hablamos sobre el próximo estreno al que ambos asistiríamos y él dijo: ‘¡Acompáñame!’ ”, explicó la cantante en su cuenta de Instagram ante el revuelo que despertó esta aparición junto a Tom.

Y si bien Canal intentó desmentir la existencia de un affaire entre ellos, unas fotografías de ellos caminando juntos por la ciudad de Londres, en el helipuerto de la central eléctrica de Battersea y en el concierto de Bruce Springsteen en el estadio de Wembley no hicieron más que crecer las especulaciones. “Debería promocionar mi canción (”California Sober”) que sale a medianoche, pero estoy demasiado ocupada viendo a Bruce con el amigo más extraño que he hecho en mi vida”, escribió ella en otra publicación junto al anfitrión de la noche y Cruise.

¿Quién es Victoria Canal?

Victoria Canal es una cantante y compositora nacida en Munich, Alemania. Hija de la arquitecta Gwen Tinius y el empresario español Francisco Canal, creció en España aunque actualmente reside en los Estados Unidos. Desde chica, Victoria tuvo que aprender a convivir con la dismorfia corporal, ya que nació sin su antebrazo derecho debido al síndrome de banda amniótica. La música fue una gran herramienta para canalizar todas sus emociones y lograr la aceptación. “ Tengo la experiencia de que la gente me mire, pero es por mi diferencia de extremidades ”, asegura en una de sus letras.

En 2022, la artista lanzó su primer EP titulado Elegy como “una forma de procesar el duelo”. Se trató de una colección agridulce de temas que incluye “Swan Song”, aclamada por Chris Martin de Coldplay como ‘una de las mejores canciones jamás escritas’”, dice la biografía oficial de Victoria Canal.

Mientras la cantante tiene previstos conciertos por los Estados Unidos y Europa para el resto del año, recientemente también debutó como actriz en Little America, una serie de Apple TV+ donde encarnó a una chica amputada que lucha por adaptarse a la vida en Beverly Hills.

LA NACION