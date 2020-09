Tomás Dente se enojó con la hermana del diputado Juan Ameri y se fue del estudio

Tomás Dente se enojó con la hermana del diputado Ameri y se retiró del estudio.

Tomás Dente se enfureció y abandonó el estudio, tras discutir con Natalia, la hermana de Juan Emilio Ameri, el diputadoque renunció tras haber protagonizado una escena erótica en plena sesión virtual. La familiar del legislador aseguró que la escena de la polémica fue solo de un beso, mientras que el panelista ofuscado y entre insultos, se retiró porque dijo no le gusta que le "tomen el pelo".

"No considero que mi hermano estaba en otra cosa. Se le había caído Internet y no podía seguir asistiendo a la reunión", opinó la hermana de Ameri. Y agregó: "No considero que sea una práctica sexual la que estaban teniendo, ¿vos estás teniendo una práctica sexual cada vez que das un beso?", le planteó Natalia a Sandra Borghi, una de las panelistas de "Nosotros a la mañana" (Canal 13, lunes a viernes, 9 hs.).

"Natalia, perdón. Entiendo que seas la hermana, pero siento que nos estás faltando el respeto. No fue un beso, le estaba chupando las t.... en plena sesión. Le estaba chupando las t.. a una mina en plena sesión", intervino Tomás Dente.

"Es desatinada tu postura de defender lo indefendible. Llámense a silencio, cállense la boca y pidan perdón porque el sueldo de tu hermano se lo pagamos nosotros. Sacás lo peor de la gente", prosiguió enojado Dente.

La mujer se defendió y le pidió más respeto, que no sea violento y que no insulte. Dente, entonces, respondió: "Cuando decís que no estaba realizando una práctica sexual nos tomás el pelo a todos los que te estamos escuchando. Perdón, yo me retiro y vuelvo cuando termine la nota. No me gusta que me traten de estúpido". Luego, cumplió con su palabra y se fue del estudio.

El Pollo Álvarez, quien conduce el ciclo, trató de calmarlo y, además, opinó que la hermana del diputado no merecía esa reacción. Asimismo, otras de las panelistas, Agustina Kämpfer, cuestionó la reacción de Dente.

"Quiero decirlo Pollo con tu permiso, no me gusta que en este programa se agreda a una mujer que muy amablemente nos cede minutos de su tiempo, para hablar de algo y darnos su opinión, respecto a algo que hizo un familiar de ella", aclaró Agustina Kämpfer.

"Quiero decírtelo Natalia. Te reitero, para mí lo más grave de esta discusión es que se agreda a mujeres en el ámbito y se ponga en duda de que si no han hecho una denuncia en el ámbito, tienen o no razón. Y las denuncias de acoso sobre tu hermano me parecen mucho más graves, pero no estoy de acuerdo con faltarte el respeto ni en llamar 'querida', ni 'minita', a ninguna mujer. Ni en gritarte", remarcó la periodista.