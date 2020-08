El periodista apuntó contra un sector de la comunidad homosexual tras las amenazas de muerte recibidas Crédito: Capturas

En las últimas horas, amenazaron de muerte a Rodrigo Lussich por un chiste que hizo días atrás en su sección Escandalones. Si bien el periodista hizo público el hecho en su cuenta de Twitter y aseguró que ya inició acciones legales para saber quién está detrás de estas amenazas, este mediodía volvió a referirse al tema en Intrusos con un contundente descargo.

"Desde que yo llegué a este programa todo ha sido positivo. Todo lo que pasa acá se magnifica mucho. Yo manejo una vehemencia que hace que a veces las cosas parezcan personales. Yo voy siempre con todo en todo lo que hago. El día que no sienta pasión por mi laburo hago otra cosa", comenzó Lussich ante la mirada atenta de sus compañeros.

Tras hacerse cargo de su error y pedir disculpas públicamente, Lussich expresó: "Cuando meto la pata me quiero matar al minuto. Se te puede piantar sin filtro cuando hablás de una chica trans, decir 'una chica con sorpresa'. Fue una burrada y pedí disculpas al instante. Tengo 47 años y fui criado con otro humor. Creo ser transparente para lo bueno y lo malo. Tengo mi convicción política, mi coherencia de pensamiento y la vivo sin culpa. La gente que me conoce sabe que soy buena persona. Me equivoco porque arriesgo, voy a fondo en todo, ofendiendo gente sin querer y teniendo que pedir disculpas".

Y enseguida apuntó directamente contra la comunidad homosexual. "Hay gendarmes del pensamiento que creen que en función de las nuevas conquistas que se han logrado pueden patalear por todo. Pueden porque estamos en democracia pero no todo es lo mismo y creo que hay mucha hipocresía. Ayer la comunidad homosexual argentina me denunció. ¿Por qué no me llamaron para decirme que me había equivocado en vez de buscar prensa con esta denuncia? Decirme homofóbico a mí que he defendido la lucha de la comunidad LGTB tantas veces", lanzó indignado.

Tras volver a hacer un mea culpa, confesó: "Mi labor nunca es con mala leche, las denuncias sí. Ustedes tienen todo el derecho a denunciarme pero no a etiquetarme como homofóbico y transfóbico porque desde el día uno hablé de mi condición sexual. Me parece que se les va un poco la mano. Creo que hay animosidad. Por supuesto que a la hora de hacer reír, alguien siempre va a estar ofendido. Y se pide disculpas por eso".

"¿Por qué no se la agarran con la gente que los deja morir todos los días o la gente que los caga a palos? Hay mucha hipocresía. Pero no voy a permitir que me amenacen de muerte", afirmó molesto y enseguida contó cómo fueron los mensajes que recibió en las últimas horas. "Ayer recibí un mensaje mientras estaba al aire diciendo que me iban a cagar matando. A la noche radiqué la denuncia en el juzgado 59 que reforcé esta mañana porque cuando abrí los ojos recibí otra amenaza que involucra a terceros", reveló.

"Nunca hago nada adrede ni para agredir a nadie, nada es personal. Es propio de la vehemencia que me caracteriza. Juzgan con una doble vara, es fácil pegar acá. A las personas que lo hicieron sepan que no hay impunidad al llamar de un teléfono con chip. La Justicia va a encontrar el ID y van a pagar las consecuencias porque esto tiene un costo penal. Que amenacen contra mi vida y la de terceras personas es algo que no voy a permitir", concluyó tajante.