Tras años de distanciamiento, Yanina Latorre se reconcilió con Flavia Palmiero en Miami

Tras años de enemistad, Yanina Latorre y Flavia Palmiero dejaron a un lado sus diferencias. La panelista de Los ángeles de la mañana, quien se encuentra en Miami, contó que ambas propiciaron un encuentro y sellaron así una reconciliación.

En conversación con sus compañeros del programa, Latorre reveló primero que numerosos famosos argentinos están de visita en estos días por la ciudad del sol, entre ellos “Nicole Neumann, jugadores de fútbol, Maju Lozano…”, enumeró. “Te vi con Flavia Palmiero”, la interrumpió Ángel de Brito. Y Latorre confirmó: “Nos amigamos, fuimos a comer. No amigamos por Marcelo Polino, y después un día que fue a LAM nos tratamos bien, estuvo todo bien”, aclaró ella.

La panelista también contó que Palmiero la invitó a quedarse en Miami para su fiesta de cumpleaños. “Ella cumple años ahora en julio y vino acá como un mes y medio porque estaba un poco aturdida de la cuarentena y la pandemia. No sé cuánta gente podrá invitar acá porque ella me dijo ‘quedate’ y le dije: ‘Charlalo con Ángel, yo me tengo que ir cuando me dé la segunda dosis (de la vacunación del Covid-19)’”, explicó a continuación, dando a entender que muy pronto emprenderá el regreso a la Argentina para reincorporarse al panel del programa de eltrece.

Finalmente, Latorre se refirió a la actual pareja de la conductora y actriz, el productor Luis Scalella, con quien Palmiero se encuentra en Miami. “El marido de Flavia o el novio es lo más”, recalcó.

Luego de compartir años de amistad, la panelista decidió tomar de distancia de la exparticipante de MasterChef Celebrity, al punto de enfriar completamente su relación. “Yo me aburrí... La condición para ser amiga de ella es salir a cenar y si le decís un no o le cancelas una salida, se enoja. Yo me cansé y me alejé”, había explicado Latorre en su momento. “Lo que pasa con Flavia es que no es honesta. Ella siempre es víctima (...). Siempre cambia de amigos, vas a ver de un año a otro que en sus fiestas hay otra gente”.

LA NACION