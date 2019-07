Tras el enojo con sus compañeros de América, Jorge Rial se ausentó de Intrusos

El conductor faltó al ciclo porque no se sentía bien Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 15:53

Este jueves, uno de los programas insignia de América, Intrusos, comenzó de manera atípica: sin la presencia de su conductor, Jorge Rial , y sin demasiadas explicaciones sobre su ausencia.

Según pudo saber LA NACION, el chimentero adujo que "no se siente bien" de salud, por lo cual estará dos días sin comandar el ciclo de espectáculos de la primera tarde. Su reemplazo, como cada vez que no acude al programa, es Adrián Pallares.

El "faltazo" del conductor generó resquemor por el enojo que manifestó ayer al abrir Intrusos, cuando aludió al mal momento que está atravesando su hija Morena - quien denunció a su ex, Facundo Ambrosioni por violencia de género-, y a cómo el tema fue tratado dentro del propio canal. "Mi hija no la está pasando bien. Trato de no hablar del tema por respeto a ella y a las otras víctimas de violencia de género. Soy padre, además de comunicador. No es lindo ver esa imagen, sobre todo un minuto antes de salir al aire", expresó Rial al comienzo de su programa, en alusión al móvil que brindó Morena al ciclo que lo precede, Involucrados, conducido por Mariano Iúdica y con Luis Ventura en el panel.

Jorge Rial se enojó con sus compañeros de América - Fuente: América Tv 02:52

Video

"Es un tema muy delicado. Está mi nieto de por medio. Trato de no meterme (...) No quiero hablar de esto, pero me obligan. No te cuidan los que te tienen que cuidar. Que lo hagan en otro lado, entiendo: es competencia. Pero esto es como llegar a tu casa y que te tiren con piedras. No me importa quién es el responsable. Pero tengan un poco de consideración a un compañero. Es muy incómodo para mí. Casi todos los colegas me llaman y me preguntan. No fue este el caso", manifestó Rial, visiblemente molesto.

Morena Rial, sobre su ex: "Hubo violencia física desde que nació Fran" - Fuente: América TV 11:51

Video

"Vengo acá a laburar. Es difícil sentir que los que te c... a piedras son tus compañeros. Me la ponen en cámara menos cinco. Mi hija llorando. Yo no puedo arrancar hablando de otra cosa", concluyó, para luego pedir un corte.

La palabra de Morena Rial

"Hubo violencia desde que nació Fran [ su hijo Francesco Benicio, quien nació el 27 de marzo ]. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia está hecha, la hice ayer. Lo pude hablar con una de mis mejores amigas el mismo día que pasó", contó la joven en Involucrados, quien pidió una perimetral para Ambrosioni y recibió un botón antipánico al momento de efectuar la denuncia.