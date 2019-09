Tras el escándalo con Flor de la V, Lizy Tagliani defendió a Maju Lozano

La conductora de El precio justo tomó partido por su colega, a quien le dejó lindas palabras en las redes Fuente: Archivo

El jueves por la noche se vivió un momento de extrema incomodidad en un marco impensado: la tradicional cena a beneficio del comedor "Los piletones", en el Salón Rojo de La Rural, con Margarita Barrientos como anfitriona.

Según informó el periodista Lío Pecoraro, una de las invitadas a la gala, Flor de la V, comenzó a criticar duramente a la conductora del evento, Maju Lozano, sin saber que a su lado se encontraba sentado el novio de Maju. De la V estaba acompañada de los integrantes del programa La jaula de la moda, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola, con quienes habría hablado de manera despectiva sobre Lozano.

"¡Mientras @soymajulozano conducía el evento, @Flordelav no paró de destrozarla! 'Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa (...)'. Sin saber que el señor que estaba sentado a su lado era Juan, la pareja de Maju", contó en sus redes sociales Pecoraro, compañero de la conductora en el magazine Todas las tardes.

Fue precisamente en su programa de Elnueve donde Lozano hizo su descargo, tras escuchar que De la V desmintió lo sucedido. "En la vida hay que ser buena delante y detrás de cámara. Cuando no tenés el mismo discurso arriba y abajo del escenario, te pasan esas cosas. Y a mí no me pasan. No voy a contestar porque me causa gracia. Me lo tomo con humor. Pero no invento, yo no miento. Me parece que tuvo la mala suerte de hacer un comentario desafortunado, y el amor de mi vida justo estaba a su lado. Está todo bien con Flor. Te mando un beso", concluyó Maju.

Al enterarse del escándalo en cuestión, Lizy Tagliani usó Twitter para dejarle unas sentidas palabras a Lozano. "Hermosa @soymajulozano. Vos sos más que un envase que se compra con plata...lo que el dinero compra se convierte en baratija...los valores se traen de cuna...te quiero", escribió la conductora de El precio justo. "Te amo", le respondió su colega.

Recordemos que Lizy nunca tuvo una buena relación con De la V, a pesar de que intentaron limar asperezas. En julio del año pasado, Florencia cuestionó a Tagliani por considerar que su forma de hacer humor no ayuda al colectivo LGTB. "Ella me encanta, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino. Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo", manifestó en diálogo con la revista Gente.

Tagliani leyó las declaraciones e hizo su descargo en redes: "Parece que ser fea, trava, tener pie grande, bozo y disfrutar de mi historia está penado. Alguien cree que si me desaparecen la tierra será un paraíso de amor e inclusión. No vendo ni alquilo lo que construí, construya su terreno...respete la medianera", sentenció.