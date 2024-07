Tras la salida de Barbano con otra mujer, Marina Calabró da vuelta la página: se va a Miami y tiene un nuevo proyecto laboral

Escuchar

Si bien todavía está triste por una historia de amor que no pudo ser, Marina Calabró decidió dar vuelta la página y enfocarse en el futuro : mientras su ex, Rolando Barbano, fue capturado in fraganti a los besos con una nueva mujer en un boliche el miércoles por la noche, la periodista organizó un viaje a Miami con una amiga y está lista para aceptar una nueva propuesta laboral.

Los nuevos cortocircuitos en la relación entre Calabró y Barbano comenzaron hace casi tres semanas, el lunes 17 de junio, cuando la exintegrante de Lanata sin filtro subió al escenario de los Martín Fierro para recibir el galardón por su rol como columnista de Espectáculos. Al final de su discurso, le agradeció a su “amor”. “Sí, a vos Rolando. A vos. Gracias a todos”, cerró. La reacción del periodista fue muy fría. Incluso, cuando le tocó retirar la estatuilla a él, no la nombró. A los pocos días, se confirmó que la breve reconciliación que habían tenido ya era cosa del pasado. Días después, ella renunció a su puesto en el programa de Mitre que conduce Jorge Lanata.

Martín Fierro a la Radio 2024: el incómodo agradecimiento de Marina Calabró y la omisión de Rolando Barbano que generó abucheos Captura de TV

Según pudo saber LA NACIÓN, Calabró aún está triste por lo que sucedió y por cómo se fueron dando las distintas situaciones por las que terminó en el ojo de la tormenta. Todo comenzó a fines del año pasado cuando Iliana confirmó, como quien no quiere la cosa, la flamante relación de su hermana en una entrevista con Intrusos. “Que me suelte un poco”, bromeó por aquel entonces Marina, pero el vínculo se resintió, aunque luego protagonizaron una reconciliación que coronaron con una nota en los medios.

Una vez que los propios novios blanquearon la relación, la situación cambió: se mostraron juntos en algunos eventos sociales e incluso revelaron algunas intimidades, como el deseo de compartir un tatuaje que los identificara. Luego de seis meses juntos, la noticia de la separación, en abril, sorprendió a todos. Se dijo que él se había reconciliado con su exmujer y madre de sus hijos, Micaela Mendelevich, pero solamente fue un rumor. También trascendió que él era muy celoso y que esa fue la verdadera razón de la primera crisis importante de la pareja.

Marina Calabró y Rolando Barbano en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre

La segunda oportunidad llegó poco antes de la entrega de los Martín Fierro, aunque habían decidido no blanquear la situación. Pero a ella le ganó lo que sentía y no dudó en dedicarle el premio. El gesto no le cayó nada bien al especialista en policiales, quien se enojó por la declaración pública de amor y la dejó. A esa triste escena luego se sumó su decisión de renunciar a Lanata sin filtro, tras nueve años de trabajo en Radio Mitre y la pelea con Yanina Latorre. Y luego, ver a Barbano en un boliche con otra y enterarse por un programa de televisión, fue el punto final de una historia que, para su gusto, tuvo demasiada prensa y ahora necesita dejar atrás.

Cambio de perfil

Marina Calabró decidió irse a Miami para despejarse y dejar atrás todas las polémicas

Además del dolor que le provocó la reacción de Barbano, Marina se cansó de ser el centro de la escena y de aparecer en las noticias relacionada con situaciones polémicas. Por eso, sacó un pasaje a Miami, donde se va a descansar con una amiga. T ambién encontró refugio en su hija -quien, según Yanina Latorre, nunca vio con buenos ojos a Barbano-, en la terapia y en el trabajo : además de su participación en el canal de noticias LN+ y en la radio El Observador 107.9, se prepara para integrarse muy pronto al equipo de un programa de radio, algo que le genera mucha expectativa.

In fraganti

Anoche en LAM revelaron que Barbano estuvo con una mujer en un boliche a los besos. La información arrancó como un enigmático del panelista Pepe Ochoa. “Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera que se llama Ópera. Esta chica estuvo toda la noche, las bocas se terminaron juntando, y se van juntos”, detalló y sumó: “A él se lo ve muy cerca, como en una actitud de mucho coqueteo”.

“Está soltero, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento tan rápido con la otra llorando y él en el boliche, pero es subjetivo... quizás te podés guardar un poquito”, intervino Ángel de Brito antes de revelar el nombre de los protagonistas. “Para mí le está diciendo a Marina que ya está, que fue. ‘Si lo graban mejor, no me dediques más Martín Fierro ni nada’”, reflexionó por su parte Marcela Feudale.

LA NACION

Temas Marina Calabró