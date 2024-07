Tras la separación de Wanda Nara, los picantes comentarios de la China Suárez y L-Gante, y el llamativo silencio de Mauro Icardi

Escuchar

La reciente y nueva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi ha desatado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Mientras el nombre de figuras como la China Suárez y L-Gante suman combustible a esta nueva ruptura, la mediática hizo público su distanciamiento del futbolista. En tanto, él mantiene un llamativo silencio que deja a muchos especulando sobre su postura frente a esta situación.

A la par que emergen algunos detalles en relación con los motivos que habrían desencadenado este nuevo fin de la relación, algunos gestos y publicaciones por parte del cantante de cumbia 420 y de la actriz, señalados como posibles terceros en discordia en la escena y quienes recientemente lanzaron juntos el tema “Llora como un arrepentido”, no pasan inadvertidos.

“No hay culpables ni terceros”

Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez decidieron separarse

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy. Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada , le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, se sinceró Nara en el día de ayer a través de un extenso comunicado, con el que reafirmó a través de las redes sociales que está separada del padre de sus hijas.

La empresaria también hizo frente a las especulaciones en relación con un posible vínculo con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. “ No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, aseguró en el texto.

Sin embargo, el cumbiero tuvo un gesto que dio de qué hablar después de que su amiga confirmara la separación de Icardi. El artista recurrió a las redes sociales para hacerle una propuesta subida de tono a la mediática mientras algunas versiones apuntaban a que el distanciamiento entre Icardi y Nara está relacionado con la intención de la cantante de iniciar una nueva campaña mediática con el músico. En ese contexto, L-Gante etiquetó a Nara en una publicación y escribió: “ ¿Te hago la movida, Wanda Nara?”. Luego, Elián borró rápidamente el posteo.

Wanda y Elián habían intercambiado previamente una seguidilla de mensajes en Instagram que llamó mucho la atención de los fanáticos. Todo comenzó cuando el artista subió una foto suya, encapuchado, con una de sus cadenas doradas y cubriéndose la cara, dando cuenta de un posible arrepentimiento. “Con mucha seriedad, perdón Wanda”, escribió junto al emoji de un corazón rojo, y Nara le respondió: “Cero rencor. Siempre perdono. El problema es la obsesión”. Ante esto, L-Gante agregó: “Te entiendo”, apuntó, aunque después borró la historia.

El llamativo intercambio de mensajes entre L-Gante y Wanda Nara

En este contexto, la China Suárez apareció en escena con algunos comentarios en las redes. Protagonista del “Wandagate” después de que trascendiera que tuvo encuentros con Icardi años atrás, la actriz compartió una sugerente historia que se puede asociar a lo que está ocurriendo.

Después de que Nara revelara el martes por la noche al periodista Luis Ventura que su historia de amor había terminado señalando: ”Por motivos personales y de salud, intenté una vez más. Te mando un beso. Que hablen todos, que yo hablo última, porque como soy primera en todo que hablen. Me dejo para el final, lo que nunca hablé”. L a China Suárez subió una selfie a su cuenta de Instagram con cara de preocupación y apuntó: “Unas ganas de hablar...”. Y con ello, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se sumó a este nuevo capítulo en la vida de Wanda e Icardi, ya que dejó la puerta abierta, de par en par, a las especulaciones.

La sugerente historia de la China Suárez en Instagram

Del lado de Icardi, el silencio

Mientras tanto, Mauro Icardi optó por mantener un perfil bajo y no hizo declaraciones públicas tras su separación , aunque sí utilizó las redes sociales días atrás para dedicar un romántico mensaje a la madre de sus hijas: “Mi Luna llena... Siempre brillante, siempre hermosa”, escribió junto a una foto de ambos y etiquetó a la empresaria.

Antes de conocerse la noticia de su separación, Wanda y Mauro pasaron unos días juntos en Buenos Aires y luego, el futbolista se tomó un avión de vuelta a Estambul, Turquía, para sumarse a la pretemporada del Galatasaray. En tanto, la mediática se quedó con sus hijas menores en el lujoso departamento que tienen, ubicado en Chateau Libertador. En las últimas horas, Nara no solo volvió a confirmar el fin del vínculo, sino que también se mostró disfrutando de su “soltería” y organizó una fiesta en su vivienda con algunos amigos.

