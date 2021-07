Tras los dichos de Nicolás Scarpino, Fabián Gianola aseguró que “tampoco volvería a trabajar con él”

Durante el fin de semana, en una entrevista radial, Nicolás Scarpino reveló que su relación con Fabián Gianola había sufrido un quiebre y que, luego de compartir muchos proyectos juntos, por el momento no tenía interés en volver a trabajar con él.

“Es mutuo, yo tampoco trabajaría de nuevo con él. A veces no te llevás bien con la gente, a veces muchos años de trabajo también generan un desgaste”, dijo Gianola días después de las declaraciones de su excompañero, durante una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

“Nosotros trabajamos como siete años juntos, pero la gente no tiene que llevarse bien con todo el mundo. No hemos tenido una gran relación. Al principio sí, pero después se fue desgastando”, explicó Gianola. “Es un excelente actor y le deseo lo mejor”, agregó.

Por su parte, Scarpino se había referido a su compañero como una persona con la cual no le resultaría cómodo volver a compartir un proyecto. “Quizás algún día se pueda llegar a solucionar, pero hoy siento que no. Laburamos mucho con Fabián arriba del escenario, siempre tuvimos una química maravillosa. Hemos hecho éxitos, trabajamos mucho”, le dijo a Ulises Jaitt en El show del Espectáculo.

“Hoy no me veo trabajando con él. Quizás el día de mañana podemos limar alguna que otra aspereza, y si el proyecto está bueno, se puede llegar a dar. Creo que todavía no es tiempo. Fue muy intenso lo que laburamos y pasó. Fue bueno, pero se rompió un vínculo, una relación laboral, personal”, culminó Scarpino.

Los actores compartieron escenario en diferentes proyectos teatrales, entre los que se encuentran Los 39 escalones, La dama de negro y Sé infiel sin mirar con quién. En 2015, fue Scarpino el que públicamente declaró que el ego de Fabián era muy fuerte y que no le permitía pensar en el resto, dando indicios de una pelea.

LA NACION