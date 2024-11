Tras los rumores de separación, habló por primera vez Marynés Breña, la mujer de Guillermo Francella

Hace un mes, los rumores de separación entre Guillermo Francella y su mujer, Marynés Breña comenzaron a circular fuerte. Si bien en un primer momento reinó el silencio, con el correr de las semanas los protagonistas comenzaron a hablar. Primero, lo hizo el actor de El encargado que no negó estar atravesando una crisis con su esposa, pero advirtió que seguían muy unidos como familia. Luego, fue el turno de la hija menor del clan, Yoyi Francella, quien no quiso dar detalles al respecto, pero aseguró que sus padres se encontraban muy bien. Y ahora, en las últimas horas, llegó la palabra que faltaba: la de Marynés Breña, quien no solo desmintió algunas versiones, sino que reveló algunos detalles de su presente sentimental con el actor.

Breña fue encontrada por las cámaras de Intrusos mientras tomaba algo con una amiga en el barrio de Belgrano; muy cerca de la casa familiar. “No, no voy a hablar”, dijo la exazafata al ser interceptada por el movilero. “Estamos muy bien los cuatro, todo bien”, lanzó cuando el periodista insistió por saber más.

El matrimonio en la avant premiere de Una flor en el barro, la película en la que trabaja su hijo Nicolas Francella Gerardo Viercovich

“¿Cómo te cayeron los rumores de separación?”, indagó el cronista intentando obtener alguna declaración al respecto. “No te voy a hablar, te pido disculpas. No hablé nunca, no voy a hablar ahora. Soy perfil bajo y lo sigo manteniendo, pero estamos todos muy bien y les agradezco mucho”, repitió con una sonrisa y sin perder la calma, demostrando que todos estos años al lado de una figura de la talla de su esposo le enseñaron a manejar este tipo de situaciones mediáticas.

Tras asegurar que había visto la nota que su marido, Guillermo Francella, había dado al respecto, la madre de Yoyi y Nicolás coincidió con los dichos del actor: “Está todo muy bien. Estamos los cuatro bien y eso es lo más importante como familia. Estamos siempre”.

Guillermo Francella y Marynés junto a sus hijos: Nicolás y Yoyi

Enseguida, Breña opinó de la reacción que tuvo su cuñado Ricardo cuando fue perseguido por la prensa. “Nada, pobre, divino. Es una persona que quiero mucho. Se sacó por esas cosas de la vida”, confesó, entre risas. Y mientras coincidía con Alfonso (el cronista) de que el hermano de su marido “es un poco explosivo como buen tano”, lo justificó: “Es una persona que no está acostumbrado a los medios”.

Por último, Marynés aclaró el motivo de su ausencia en los Martín Fierro de Cine y negó que haya sido por su crisis con el actor. “No estaba yo, fue otra cosa. Estaba en Miami” , explicó al tiempo que admitía su ausencia en alguna próxima premiación. Y enseguida contó por qué tampoco pasó su último aniversario con Francella: “Estuve con mi hermana que vive en España. Cuando él se fue a filmar, yo me fui con ella. Teníamos un viaje programado por España e Italia. Por eso no estuvimos juntos en nuestro aniversario”, concluyó.

Guillermo Francella sin su mujer y acompañado por su hermano, Ricardo, en Los Martín Fierro de Cine Grupo América

Al volver al piso, los panelistas de Intrusos resaltaron su tranquilidad y amabilidad a la hora de contestar no perteneciendo al medio. Incluso, el beso final con el que Marynés despide al cronista tras finalizar la nota. “Habló educada, tranquila, contestó todo”, dijo el panelista Pampito Perelló Aciar asombrado mientras sus compañeros la comparaban con otras figuras del medio que, en situaciones similares, se escapan de las cámaras y se niegan a hablar.

Mientras debatían si llevaba o no la alianza de casada buscando algún tipo de confirmación, Marcela Tauro contó que la pareja aún convive bajo el mismo techo aunque estaría durmiendo en “habitaciones separadas”.

