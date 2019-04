Tras la pelea de Jorge Rial y Marcela Tinayre habló Mirtha: "Él nunca nos quiso"

La Chiqui se tomó unos días pero finalmente aludió a la polémica entre su hija y el conductor - Fuente: eltrece 01:40

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019 • 20:04

Un comentario desafortunado de Marcela Tinayre terminó desatando un cruce entre Jorge Rial y la familia de la conductora. En esta oportunidad, la que habló sobre el tema fue nada más ni nada menos que Mirtha Legrand , quien consultada por los medios salió en defensa de su hija.

"No sé qué dijo ni me interesa", le dijo la conductora a las cámaras de Los ángeles a la mañana. "Rial nunca nos quiso, nunca me quiso a mí y nunca quiso a mi familia. Igual, no entro en polémicas", agregó sin querer dar más declaraciones.

La enérgica respuesta de Marcela Tinayre a Jorge Rial - Fuente: KZO 01:05

Video

El conflicto se desató hace dos días, cuando Tinayre hablaba del casamiento del periodista en su programa. "La verdad es que Romina es bellísima y encantadora persona. Que a él le de un baño de bondad. Me encantaría", dijo la hija de Mirtha. Además, la rubia criticó el hecho de que se prohibieran los celulares dentro del salón. "¡Qué gracioso; un hombre que habla de todo el mundo, que pida eso para su casamiento!", comentó picante. "Mirá vos, todo lo que no aplica él, ¡Qué increíble! Después si lo hacés vos, te dicen que censurás...".

Al día siguiente, fue el conductor de Intrusos quién le respondió vía Twitter. "A mí me encantaría que le de un baño de honestidad a su hijo Nacho Viale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija Juana Viale", contestó.

Esa misma tarde, Marcela Tinayre volvió a referirse al tema. "En el fondo lo que yo quise hacer es alabar mucho a su mujer, Romina, que me parece divina, una mujer inteligente, con un gran sentido humano y solidaria. Dije 'ojalá que te contagie las cosas buenas que ella tiene'. ¡Te agarraste para el c... Jorge Rial, para el c...!", expresó un poco enojada. "La verdad es que me da mucha pena porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza. No sabía que era vengativo...".