Tras su desvinculación de Los ángeles de la mañana, Graciela Alfano pasó por el piso de Intrusos y contó los motivos por los cuales decidió bajarse del ciclo de eltrece. Si bien aseguró que fue una decisión propia, la panelista arremetió contra Yanina Latorre y Ángel De Brito.

"Antes que nada quiero aclarar que entre el señor Jorge Rial y yo están todas las cuentas saldadas. Me gusta mucho estar en este canal y en este programa que va a cumplir 20 años. El primer móvil me lo hiciste a mí en Córdoba con Matías, ¿te acordás?", recordó Alfano sobre los años en los que conducía El periscopio junto al periodista de espectáculos.

Tras ese recuerdo, Alfano se refirió a su historia de amor con Alé. "Tengo los mejores recuerdos. Fue un gran amor, un amor verdadero. Hacíamos locuras, tenemos historias muy divertidas. Hace poco nos vimos después de todo lo que le pasó y tuvo que vivir", confesó.

Tras confirmar que se lleva muy bien con todos sus ex, advirtió: "Me gusta estar en paz con la vida. No tengo enemigos. Tuve un encuentro muy cercano con la muerte, que fue la muerte de mi mamá. Desde ahí entendí que cada uno debe vivir la vida como se le da la gana. Podés ver la película como vos querés y eso es ser feliz".

Luego, se refirió a su rol como panelista durante este año y, a pesar de sus continuos enfrentamientos con Yanina Latorre confesó que se divirtió mucho en su paso por LAM. "Me encanta el barro. Yo me divierto porque a mí no me entran las balas. A mí no me define el otro. No me doblega nadie. En el programa fue tremendo. Cuando llegué pensé que era joda. Era como un colegio secundario en el que te hacían bullying", relató sorprendida.

"Yanina me dijo al aire que me iban a rajar. De hecho me confesó que le hizo la vida imposible a Nequi Galotti, Evelyn Von Brocke y Nancy Pazos y se tuvieron que ir. Yo hablaba y me insultaban, era un loquero. Yo había visto el programa y pensé que era joda. Hasta que me volvió a involucrar con Massera, que ya se supo que fue mentira, y me viene a tirar un carpetazo más aburrido. Son personas que no se adaptan a personas diferentes, tienen alrededor gente a la que pueden aplastar", disparó sin reparos.

Tras contar varios episodios entre Latorre y el resto de sus compañeras de panel, la actriz aseguró que todas están muy enojadas con ella, ya que "no deja hablar a nadie". Y enseguida contó que hay una vestuarista del canal que la denunció por maltrato, lo cual provocó que Yanina sea suspendida en más de una oportunidad.

Sin embargo, su enojo no sólo es con su compañera de panel, sino también con Ángel De Brito, el conductor del programa. "Ángel tiene una cosa que yo detesto que es cerrar los micrófonos. No sé si es una falla como conductor o le gusta hacer esto. Para mí no es parte del juego. Nadie me lo planteó. El día que me cerraron el micrófono me paré como una loca. Se puede admitir si es un chiste, sino es una misoginia o censura", lanzó indignada.

En cuanto a los motivos por los cuales decidió renunciar al ciclo, Graciela explicó: "Me fui porque decidí hacer esta experiencia seis meses. No me interesa hacer una carrera de panelista. Me divertí y dije lo que se me canta. Mi contrato era hasta el 31 de diciembre pero decidí terminarlo antes para poder ir a otros programas. Esto de que no puedo ir a ningún lado me tiene podrida, nadie me amordaza".

Tras desmentir varias versiones que aseguran que fue despedida del ciclo, la rubia aclaró: "Yo di por terminado el contrato el 13 de diciembre, porque tengo otros proyectos. Ella (en referencia a Yanina Latorre) dice que me fui porque no me renovaban el contrato para el verano. Pero es mentira. A mí no me voltea esta principiante. Ella me sirvió de antagonista. Y sí, es verdad que Ángel siempre la elige a ella. El te corta el micrófono para defenderla. Es "el club del mate" como yo los llamo, pero yo siempre dije que no venía a hacer amigos al programa", arremetió nuevamente la expanelista.

Sus proyectos laborales

Si bien no quiso hablar sobre sus proyectos laborales para 2020, Alfano contó que en el verano va a estar en la obra de Antonio Gasalla durante tres días. Sin poder escapar del tema, también se refirió al desafortunado comentario que el capocómico tuvo con Flavio Mendoza en su paso por LAM la semana pasada. "En su momento lo frené. Creo que viene de la mala relación que quedó entre ellos cuando iban a trabajar juntos", señaló. Y en defensa del coreógrafo chicaneó: "¿No habrá querido tener un hijo y como no pudo lo ve como algo frustrado? Quizá es inconsciente".

Tras asegurar que no tiene ganas de estar en pareja ("ya estoy como Verónica Castro, prefiero novias antes que novios", bromeó), la ex de Matías Alé contó que su energía está puesta en su abuelazgo. "Estoy feliz. Ya no queda nada para que nazca mi nieta. Va a ser una mini Alfano", concluyó ansiosa.