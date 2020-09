Nati Jota habló sobre su exnovio, Bruno Siri, que actualmente está en pareja con Ivana Nadal Crédito: Instagram

En su rol de flamante panelista de El Show de los Escandalones (America), Nati Jota no pudo evitar que Rodrigo Lussich le preguntara cómo está viviendo el romance de su exnovio, Bruno Siri, con la influencer Ivana Nadal: "Yo no tengo contacto con ellos, no me hablo y no miro lo que suben tampoco".

Mientras el conductor opinaba sin filtro sobre el conflicto amoroso que tiene como protagonista a las dos influencers, y bautizaba a Nadal como "la pastora", la cámara enfocaba a Jota, que ponía caras de circunstancia tratando de no opinar.

Sin embargo, luego de aclarar que no mantiene ningún vínculo con la pareja, sorprendió con una confesión sobre los videos con discursos motivacionales que suele publicar Nadal: "Creo que esta espiritualidad la adoptó en este último tiempo durante la cuarentena".

"Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. A veces la escucho porque la verdad que me levanto de ort...todos los días, y entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito", explicó la influencer sin lograr convencer a Lussich.

"Trato de creerle. Me gusta lo que dice", insistió. Recordemos que el rumor de "icardeada" surgió cuando se conocieron fotos y capturas de los amistosos diálogos que intercambiaban ambas en Instagram: Vicky Braier, más conocida como "Juariu", fue quien dejó al descubierto la buena relación que mantenían las influencers, y esto despertó la indignación en las redes.

Al poco tiempo Jota habló en Los Ángeles de la mañana y explicó: "Ivana es muy amorosa, nos cruzábamos en eventos o en alguna situación laboral y siempre tuvimos la mejor; no somos amigas, pero ella me apoyó cuando me separé".

"Cuando corté con Bruno, le conté a Ivana y le dije que estábamos volviendo a hablar. No los culpo, entiendo que quizá se engancharon y es amor, pero me sorprendió. No estoy enojada, pero a ver...hay un montón de gente en el mundo para engancharte", se sinceró aquella vez.