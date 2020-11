Ulises Jaitt denunció a Dani La Muerte por lesiones: "¿Y si me mataba?"

Ulises Jaitt denunció por "lesiones leves" al guardaespaldas Dani La Muerte Crédito: Instagram: @ulisesjaitt

8 de noviembre de 2020 • 17:03

Ulises Jaitt expresó su indignación y enojo a través de las redes sociales por un hecho que sostuvo vivió el domingo a la madrugada. El hermano de Natacha Jaitt aseguró que el guardaespaldas Daniel Díaz León, alias Dani La Muerte, lo golpeó sin ningún motivo en un boliche del barrio de Palermo.

"Me acaba de pegar Dani 'La Muerte' sin razón. Me desmayé y mi amigo me reanimó", escribió el conductor radial en su cuenta de Twitter. "Estoy muy dolorido. Caí y me di la cabeza contra el piso. Este personaje violento ya tiene antecedentes, y sin embargo en este bar le dan trabajo", expresó.

El hermano de Natacha Jaitt denunció a Dani "La Muerte" por lesiones leves Crédito: Instagram: @ulisesjaitt

Luego lo replicó en sus historias de Instagram, donde fue más allá y cuestionó: "Hoy fui yo, que por suerte tengo una voz fuerte en las redes sociales, pero, ¿cuánta gente fue víctima de este ser? ¿Y si me mataba?".

Además de contar lo ocurrido en el mundo virtual, Jaitt también realizó la denuncia formal. El sitio Primicias Ya accedió al escrito policial, y allí se informa que el episodio sucedió en un boliche del barrio de Palermo, que actualmente funciona como bar.

"Sin mediar palabra y sin motivo aparente, le propinó un golpe de puño sobre el pómulo derecho, provocando que el mismo perdiera el equilibrio y cayera pesadamente en el suelo, perdiendo la conciencia unos minutos", se explica en la denuncia por "lesiones leves".

La denuncia judicial que presentó Jaitt contra el guardaespaldas Crédito: Primicias ya

De esta manera, el conductor radial de 34 años dejó la causa en manos de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 5, a cargo del Dr. Oscar Díaz. Recordemos que el guardaespaldas de los famosos es conocido en el mundo del espectáculos por haber sido el custodio de Ricardo Fort, Madonna, Mickey Rourke, Mick Jagger y Mariana Nannis, entre otros.

Esta no será la primera vez que Dani La Muerte enfrentará una causa judicial. En 2016 participaba de un encuentro del famoso motoclub Hell's Angels en Luján, cuando otro grupo de motoqueros los agredió a tiros. El experto en artes marciales resultó gravemente herido: recibió al menos ocho balazos y aunque fue proceso por "tentativa de homicidio", luego fue liberado.