“Un momento cumbre”. Famosos que se atrevieron a revelar con quién se dieron su mejor beso en pantalla

Antes de que se convirtiera en una de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo, Anne Hathaway se vio expuesta a una incómoda experiencia. “Me dijeron: ‘Vos ya estás en elenco. Hoy vienen 10 muchachos a hacer su casting. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿Me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetada como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, contó la actriz hace algún tiempo.

Es que, más allá de que desde siempre, los actores aseguran que las escenas de besos no les generan nada especial y que las encaran con el mismo profesionalismo con el que enfrentan otro tipo de escenas, la historia del cine y de la televisión está plagada de ejemplos que indican lo contrario. Por un lado, son incontables los casos de romances que trascendieron la pantalla y comenzaron, de hecho, con un beso ante las cámaras que duró más de lo esperable . Por otro, varios valientes confesaron que besar a algunas de sus coestrellas fue incómodo o incluso “asqueroso”.

Sin embargo, los más sinceros se atrevieron en diversas entrevistas a confesar a qué compañero o compañera de elenco disfrutaron besar. Y, para sorpresa de muchos, los grandes galanes de Hollywood como Brad Pitt, Henry Cavill o Ben Affleck o las reinas de las comedias románticas, como Julia Roberts, Drew Barrymore o Jennifer Aniston, no fueron nombrados. Estos son los mejores besos de 15 grandes estrellas de Hollywood .

Sharon Stone

Sharon Stone y Robert De Niro en Casino

Siempre sincera y sin filtro, Sharon Stone contó en más de una oportunidad que en la cúspide de su carrera le tocó enfrentar el machismo de varios de sus coprotagonistas masculinos. Sin embargo, siempre rescata la actitud y la presencia de una de las grandes leyendas del cine con la que le tocó trabajar: Robert De Niro. Y, en lo que respecta a los besos de ficción, su compañero de elenco en Casino también fue el que le dejó el mejor recuerdo. “Sin dudas, y por una gran diferencia, Robert fue el mejor besador. Yo lo admiraba y lo tenía en tal alta estima que para mí aquel beso fue un momento cumbre . Estaba tal locamente enamorada de él como actriz que probablemente podría haberme golpeado la cabeza con un martillo y yo hubiera dicho: “¡Oh, si! Fue fabuloso”, confesó la actriz en Watch What Happens Live.

Amy Adams

Amy Adams y Will Ferrell en Ricky Bobby, loco por la velocidad

A lo largo de su exitosa carrera, Amy Adams ha tenido la oportunidad de besar a algunos de los galanes de Hollywood más valorados, como Cavill, Leonardo DiCaprio o Patrick Dempsey. Sin embargo, cuando le preguntaron cuál era su beso de ficción favorito, no lo dudó y nombró a su compañero de Ricky Bobby, loco por la velocidad (2006), Will Ferrell. “ Es un gran besador. Me sorprendió, porque no me lo esperaba ”, confesó.

Lady Gaga

Alexander Skarsgård y Lady Gaga en el videoclip de "Paparazzi"

Mucho antes de consagrarse como actriz con títulos como Nace una estrella (2018) y La Casa Gucci (2021), Lady Gaga ya marcaba tendencia en sus videoclips. En 2009, lanzó uno de los más recordados, el de su tema “Paparazzi”. Allí, compartió protagonismo con un actor que estaba comenzando su carrera y que, al igual que ella, terminaría convirtiéndose en estrella: Alexander Skarsgård. Aquel encuentro dejó huella en la cantante, y el beso que protagonizaron, tuvo mucho que ver en eso. “ ¡Es muy bueno besando! Los besos en pantalla fueron reales. No sé cómo lo hacen otras personas, pero allí nos besamos de verdad ”, contó la artista.

Ethan Hawke

Ethan Hawke y Angelina Jolie en Robando vidas

“Con el debido respeto, diré que el mejor beso en pantalla que he tenido es el de Angelina Jolie”, respondió Ethan Hawke hace un tiempo en Watch What Happens Live. El actor fue más allá y confesó que cuando sus labios y los de su compañera de Robando vidas se tocaron, literalmente olvidó su nombre. “ Angelina nació para debilitar a los hombres ”, agregó.

Sarah Michelle Gellar

Selma Blair y Sarah Michelle Gellar en Juegos sexuales

Sarah Michelle Gellar no solo besó en pantalla a su marido, Freddie Prince Jr., sino a sus compañeros de Buffy, la cazavampiros, David Boreanaz, Nicholas Brendon y James Marsters, pero cuando le preguntaron cuál era el beso que más disfrutó filmar, sorprendió a todos con su respuesta. La actriz eligió la escena que compartió con su amiga, Selma Blair, en Juegos sexuales (1999). “¡Eso es fácil!”, respondió en el Kyle and Jackie O Show, antes de nombrar el beso que fue merecedor de un MTV Movie Award en 2000.

Kate Hudson

Kate Hudson y Heath Ledger en Las cuatro plumas

Kate Hudson es otra de las actrices que trabajó junto a algunos de los galanes mejor posicionados de la industria del entretenimiento. De todos modos, cuando le pidieron que nombrara al compañero con el que protagonizó el beso más memorable, no nombró a ninguno de los coprotagonistas de sus recordadas comedias románticas. La actriz se inclinó por su coestrella en el drama bélico Las cuatro plumas (2002). “Diría que mi favorito fue Heath Ledger. Era excelente… ¡Era tan hermoso, dulce y gentil! Recuerdo todos a todos los actores con los que trabajé, pero él era encantador ”, destacó.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds y Anna Kendrick en Las voces

La elegida por Ryan Reynolds es curiosa. El actor eligió a una “enemiga íntima” de su esposa, la polémica y cuestionada Blake Lively. El protagonista de Deadpool no lo dudó cuando en X, la red antes conocida como Twitter, le preguntaron qué sintió al besar a Anna Kendrick, y él respondió que la sensación era “como que te proyectás un lugar sumamente increíble” , describió. Los actores trabajaron juntos en Las voces, de 2014, cuatro años antes de que Kendrick tuviera una convivencia poco amigable con Lively en el set de Un pequeño favor.

Hugh Grant

Hugh Grant y Renée Zellweger en El diario de Bridget Jones

Ni Nicole Kidman, ni Julia Roberts, ni Marisa Tomei, ni Andie MacDowell, ni Meryl Streep... La elegida de Hugh Grant fue Renée Zellweger. “ Tuvimos varias escenas de besos en El Diario de Bridget Jones (2001) y disfruté de cada una de ellas ”, reveló el galán. Además, le contó a Daily Mail que durante el rodaje compitió con Colin Firth por quien daba el mejor beso. El veredicto, claro, lo dio la protagonista de la comedia y, según contó el actor, fue él quien resultó vencedor.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez junto a Josh Lucas en Una vida sin terminar

No. Cuando le pidieron a Jennifer Lopez que recordara su beso en pantalla más memorable, ni se acordó de Ben Affleck. La actriz rememoró, con detalles reveladores, una escena que compartió junto a Josh Lucas en Una vida sin terminar (2005). “El mejor beso en pantalla fue el de Josh. Espero que él diga lo mismo, que nos besamos muy bien. Tuvimos una escena de amor en la parte trasera de una camioneta. Fue algo incómodo y creo que los dos estábamos muy nerviosos, para ser honesta… Nos abalanzamos el uno sobre el otro cuando dijeron acción y él dijo: ‘Eso fue realmente bueno’. Yo dije: ‘¡Sí, eso fue realmente bueno! ¡Está bien, genial!’”.

Zac Efron

Zendaya y Zac Efron en El gran showman

“Mi beso favorito de todos los tiempos es el que nos dimos con Zendaya, en El gran showman (2017)”, confesó, sin rodeos, Zac Efron. Y, para dejar en claro por qué aquella escena ocupa un lugar privilegiado en su memoria, explicó: “Es que, en ese punto de la historia, la tensión entre nuestros personajes es tan fuerte que, literalmente, solo una mirada entre ellos es eléctrica. Y cuando finalmente tienen el coraje de conectarse y darse ese beso, fue épico ”.

Elizabeth Hurley

Matthew McConaughey y Elizabeth Hurley en Ed TV

“Tuve muchos besos increíbles en el cine, pero si tengo que elegir, me quedo con Matthew McConaughey”, confesó Elizabeth Hurley en una reciente entrevista. Y explicó: “ Trabajamos juntos en una película, Ed TV (1999), dirigida por de Ron Howard, y nos besamos mucho en ella ”.

Megan Fox

Megan Fox y Shia LaBeouf en Transformers

En 2014, E! News le preguntó a Megan Fox cuál había sido su mejor beso en pantalla, y la protagonista de Transformers no se anduvo con vueltas y eligió a su compañero de elenco en aquel film, Shia LaBeouf. Años atrás, el actor había confesado en una entrevista publicada por Details que él y Fox habían tenido sexo fuera del set, y que esa situación había ayudado a crear una química más profunda entre ellos. “Mirá, estás en el set durante seis meses con alguien que está deseando sentirse atraído por vos y vos por ella... La verdad es que nunca entendí cómo se hace para separar el trabajo y la vida real en situaciones como esa . Pero el tiempo que pasé con Megan fue algo nuestro, y creo que se puede ver la química en la pantalla”, expresó.

Shia LaBeouf

Dakota Johnson y Shia LaBeouf en The Peanut Butter Falcon

Sin embargo, cuando Ellen DeGeneres le preguntó a Shia LaBeouf en su programa cuál fue su mejor beso en pantalla, su primera opción no fue Fox, sino su compañera de elenco en la serie The Peanut Butter Falcon: “¡Dakota Johnson! Realmente es un ser amoroso ”, aseguró.

Christina Ricci

Christina Ricci y Robert Pattinson en Bel Ami

Christina Ricci contó el algún momento lo incómodo que fue para ella dar su primer beso en pantalla, nada menos que a Johnny Depp, con quien ya había trabajado cuando era niña y a quien consideraba algo así como “un hermano mayor”. Sin embargo, la actriz tuvo revancha en lo que a besos se refiere y confesó que disfrutó muchísimo de las escenas con Robert Pattinson en Bel Ami (2012). “ Es un chico muy dulce y súper gracioso… Y besa realmente bien ”, aseguró.

Keira Knightley

Keira Knightley y James McAvoy en Expiación: deseo y pecado

Quienes sí coincidieron y se eligieron mutuamente fueron Keira Knightley y James McAvoy. Mientras promocionaban su película Expiación, deseo y pecado (2007), la actriz indicó que la experiencia junto a su compañero había sido memorable. “¡James es el mejor besador del mundo!”, expresó en una entrevista conjunta. Y McAvoy respondió: “ ¡Keira me dejó atónito! La cantidad de aplomo y de gracia que tiene es simplemente increíble! ”.

