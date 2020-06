Eduardo Fort y Rocío Marengo vs la exmujer del empresario, Karina Antoniali

23 de junio de 2020 • 16:42

La denuncia de Karina Antoniali, la exesposa de Eduardo Fort, a Rocío Marengo por romper la cuarentena dejó en evidencia una interna familiar que arrastran desde su separación, hace ya varios años.

Antoniali habló hoy en Intrusos , por América, y explicó por qué hizo la denuncia por violación de la cuarentena: "Estoy muy dolida porque esto no fue lo que acordamos. Eduardo puede estar con quien quiera y no es contra Rocío. El tema es que Eduardo no tomó conciencia que estamos en el pico de la pandemia y pidieron que no se festeje el día del padre y eso fue un festejo. Rocío no está viviendo con él y si se mudó el sábado debería haber hecho una cuarentena. El tema son mis hijos. Él puede hacer lo que quiera de su vida. Me extraña de él, que es tan cuidadoso y después se expone. Rocío sigue trabajando y está expuesta, que por una vez en la vida Eduardo diga que se equivocó y expuso a los chicos".

También habló Macarena, la hija de Eduardo y Karina, que tiene 21 años : "Hay un mal entendido. Desde que Rocío entró a la casa de mi papá, el martes de la semana pasada, no volvió a salir. Los programas de Guido Kazcka están grabados. No estamos expuestos. Desde que mi papá volvió del campo, ella está con nosotros. Mi mamá denunció a mi papá y no a Rocío. No le contamos a mi mamá que estaba Rocío en la casa porque no hacía falta. Hablaré y aclararé algunas cosas con mi mamá en la intimidad, pero quiero contar cómo son las cosas".

Eduardo Fort no quiso quedarse afuera y dio su versión, enojadísimo : "Estoy cansado de escuchar todo esto. No soy de hablar, pero me excede y me pongo nervioso. No entiendo la preocupación de mi ex porque ella es la primera en romper la cuarentena, tuvo gente en su casa, inclusive está en obra y fue el carpintero, el albañil. Esto es un tema de celos porque la ve a Rocío en mi casa. No sé por qué no puedo festejar el día del padre si estoy con mis hijos, todo lo demás es una interna familiar . No es verdad que ella me dejó, nos dejamos mutuamente. Es una ex despechada, estoy cansado de esto. Ella va a trabajar y no es trabajadora esencial. Si yo quisiera podría salir porque tengo permiso para trabajar, pero elijo cuidarme y cuido a mis hijos. Hasta me reconoció en un audio que rompió la cuarentena. Mi ex aprovecha que nunca salgo a contestar, pero me cansó. La cuestión es otra. Me llevé a mi hijo al campo porque mi ex recibió a alguien que vino del extranjero y nos quedamos tres meses ahí. Volví el martes de la semana pasada y ese día Rocío vino a casa. Mi hijo no quiere ir con la madre porque tiene miedo porque rompe la cuarentena y de ahí viene el problema". Además aseguró que su novia se hizo un test, no un hisopado, y que le dio negativo.

Finalmente, habló también Elba Marcovecchio, abogada de Antoniali. "A Karina le molestó porque era innecesario el festejo del día del padre. No era un compromiso impostergable. Karina se enteró porque subieron una historia en Instagram donde muestran un festejo. Lo denuncia por compromiso social", aseguró y aclaró que su clienta no está furiosa con su ex: "La separación fue hace años y está superada. Por otro lado, es cierto que la relación tiene sus cuestiones, pero la denuncia es por compromiso y control y por el miedo de una mamá a una exposición innecesaria de sus hijos, que están aislados como corresponde. Rocío va a los programas y está muy expuesta y podría estar contagiando a los chicos. Rocío puso en riesgo a los hijos de Karina".