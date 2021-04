Valeria Mazza, sobre las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández: “Basta de estar en casa”

A raíz de las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno nacional para prevenir la segunda ola de contagios de Coronavirus, la grieta entre los famosos se instaló en los medios. Mientras muchos expresaron su descontento por el cierre de las aulas en las redes sociales, Valeria Mazza dio su postura esta tarde en Hay que ver, el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas por la pantalla de elnueve.

“La educación es algo que tenía que volver urgente; en ningún lugar del mundo los chicos estuvieron un año entero sin ir a clases”, comentó la modelo en referencia a la suspensión del año lectivo a comienzos del 2020. En cuanto a que vuelva a repetirse la misma situación casi un año después, opinó: “Hoy más que nunca, ya teniendo la vacuna, hay que poner protocolos, respetarlos, hacer que se cumplan y seguir adelante porque no podemos seguir frenados”.

Lejos de ignorar la situación sanitaria del país, Mazza se mostró en contra de una nueva cuarentena y advirtió que lo que deben reforzarse son los controles. “Yo creo que la vida es una incertidumbre constante, es una aventura cada día. Tenemos que saber adaptarnos a los que no toca, y parte de eso es generar protocolos y hacer que se respeten . Estoy de acuerdo con que tenemos que seguir adelante, salir a vivir, a relacionarnos, a construir; obviamente que cuidándonos y cuidando a los demás, pero tenemos que salir, ¡basta de estar en casa!”, reflexionó molesta.

Y enseguida pidió que los políticos se focalicen en conseguir más vacunas para la población. “Yo no estoy acá para cuestionar a nadie. Aceptamos todo lo que nos dijeron, todo lo que nos tocó, todo lo que vino, pero yo creo que ya está. Hoy conocemos más de este virus, conocemos de qué se trata, ya está la vacuna. Yo hoy me estaría preocupando más por saber dónde están las vacunas. Quiero más dosis, que lleguen . Mi madre tiene 73 años y todavía no la han vacunado con ninguna dosis, así que aceleren el tema de las vacunas me encantaría”, concluyó enojada.

LA NACION