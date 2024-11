“Venenosa”: Milei cruzó a Mirtha Legrand por criticar su relación con Yuyito

Javier Milei aprovechó su visita a Empezar el día, el programa de televisión que conduce su novia, Amalia Yuyito González, para cruzar a Mirtha Legrand. El presidente apuntó contra la diva por un comentario que hizo el sábado pasado en su mesa y la tildó de “venenosa”.

El dardo contra la Chiqui tuvo lugar sobre el final de la extensa entrevista que la exvedette le realizó al mandatario ayer por la mañana, cuando Yuyito sacó los regalos que la producción había preparado para ella y para el invitado. Apenas vio los muñecos en miniatura de ellos dos, Milei lanzó una carcajada. “Yo quiero uno de estos”, pidió, mientras Yuyito se quejaba de la cara que le hicieron.

Javier Milei en "Empezar el Día" el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine

En ese momento, con los muñecos como prueba, Milei respondió a las críticas de Legrand, aunque no la mencionó. “Pará, ¡pará!”, interrumpió, “Para la venenosa que habla de las alturas, esto representa nuestras alturas verdaderas”, exclamó, con un gesto desafiante. Acto seguido, Yuyito procedió a descalzarse para hacer la comprobación empírica de las estaturas de la pareja. “Me voy a sacar las sandalias y ahora nos vamos a parar”, anunció. “Claro, así deja de decir estupideces”, agregó Milei. “¡Que se dejen de hablar! Hoy vamos a quemar a medio mundo”, sumó la conductora.

Una vez de pie y abrazados, Milei cerró la discusión con una frase directa para la Chiqui. “Para que vea la diferencia, señora. Le llevó más de cinco centímetros”, sentenció, y se volvió a sentar.

Las palabras de Mirtha Legrand

Todo comenzó hace un mes, el lunes 7 de octubre, en el marco de la tradicional gala solidaria de Fundaleu, que este año celebró su 25 aniversario. Legrand, una de las grandes invitadas del evento, no dudó en responder cuando los cronistas que se hicieron presentes en el lugar se le acercaron. “¿Tiene ganas de invitar nuevamente a Milei y a Yuyito?”, quiso saber la periodista de Socios del espectáculo. “Sí, me gustaría”, respondió la Chiqui, sin vueltas. “¿Le gusta esa pareja?”, fue la siguiente pregunta. Legrand coronó el diálogo con un rotundo “No” que acompañó con una risa sincera, una reacción que provocó el enojo de Yuyito.

El sábado, Mirtha volvió a hablar del tema. Esta vez fue la periodista Majo Martino quien puso el tema sobre la mesa. “¿Te gusta Yuyito a vos? Habías dicho que sí, que no”, repasó la panelista de Mañanísima. “¿Con respecto?”, reaccionó la conductora. “Al noviazgo. Como pareja ¿Te gusta Yuyito para Milei?”, aclaró Martino. “Ah, sí”, recordó la Chiqui. “Ella lo interpretó mal. Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio, estaba vacío, y alguien me acompañaba. Había una periodista y me tomó de sorpresa. Me dijo ´Mirtha, ¿le gusta la pareja?´, y yo dije que no, porque yo pensé físicamente”, aclaró. “Hay un desnivel grande. Ella es más alta. Yo me refería a eso. Y bueno, la Yuyo lo interpretó mal”, aseguró.

Lejos de buscar confrontar, Mirtha agregó que ella cree que se quieren. “Me parece que ella está muy enamorada”, aseguró. “¡Lo que estamos viviendo! Nunca hemos sabido de los amores de los presidentes. Que está con una, que la deja, que sale con la otra. Yo estoy desorientada. No sé para qué lado agarrar. Es una cosa inusual en la Argentina”, reflexionó.

Manuel Adorni, sentado junto a Mirtha, coincidió sobre lo inusual del tema pero aclaró: “No deja de ser la vida privada del presidente”. “A mí no me gusta saber la vida privada del presidente”, le respondió Legrand al vocero presidencial.

Las intimidades de la pareja presidencial

Las perlitas de Milei con Yuyito González: gestos cómplices, una pregunta incómoda y la canción que le dedicó el Presidente Captura de TV

Además de hablar de política, de su gestión y cantar en vivo, Milei y Yuyito compartieron durante la entrevista algunas intimidades de su día a día. Consultado sobre su rutina, Milei explicó que algunos días se despierta a las 6.30 y lo primero que hace es mandarle un mensajito “a alguien” -en referencia a su novia- y otros días arranca a las 6. “Porque se levanta alguien, o sea vos”, aclaró. En ese momento, Yuyito confió que a veces, cuando le llega el mensaje de Milei, le dice que siga durmiendo, pero él redobló la apuesta: “¿Qué pasaría si no te lo mando?”. Ante la falta de respuesta, exclamó desafiante: “Ah, bueno, viste, ¿no?”. “Si no me lo mandás, puñalada en el corazón”, se sinceró la exvedette. “¿Al de quién?”, se asustó el libertario. “Al mío, me autoflagelo”, aclaró ella.

Luego de explicar que preguntó el corazón de quién para saber si se trataba de un eventual “magnicidio”, Milei le puso contexto a su pensamiento. “Mirá que hay 46 millones que me tienen confianza, que me bancan”, analizó Milei. “¿Yo te cuido o no te cuido?”, quiso saber entonces la conductora. “Absolutamente, sos recontramadraza”, disparó Milei.

LA NACION