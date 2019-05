Verónica Llinás a Mirtha Legrand: "Yo puedo no pensar como vos, pero te respeto"

La conductora y la actriz debatieron sobre la tolerancia y el respeto a pesar de las diferencias

Este domingo al mediodía, Verónica Llinás y Mirtha Legrand demostraron cómo se puede respetar y reconocer fortalezas en el otro, a pesar de tener pensamientos e ideales diferentes. "¿Vos no me tenías simpatía a mí?", quiso saber la conductora cuándo promediaba la mitad del programa. "No, no... Yo te tengo simpatía y te respeto muchísimo", le respondió la actriz.

"Siempre me maravilla tu energía, tu potencia vital, tu seriedad, lo que estás informada, el trabajo que te tomás. Sos más seria que muchos periodistas, que no se informan cuándo entrevistan a alguien o no van a ver sus espectáculos", la elogió Llinás antes de recalcar algo que no comparte con ella. "Lo que sí, no coincido en lo del aborto, aunque algún día me gustaría poder charlar mas profundamente con vos".

"No me vas a convencer", le aseguró Mirtha. "No, ya se que no porque es un dogma. No hay que convencer, pero es lindo debatir porque yo creo que es imposible que uno comprenda la verdad por sí mismo, siento que el debate y el intercambio de posiciones es necesario para poder vislumbrar cierta realidad", le respondió Llinás.

En seguida el resto de los invitados comenzó a involucrarse en el debate. "Para eso creo que hay que escucharse, tenemos muchos prejuicios", acotó la periodista Laura Di Marco. "Uno escucha lo que quiere oír, y eso me parece nefasto", sumó Paola Krum.

"Lo del aborto es una cuestión generacional, al menos en mi caso. Estoy educada así, soy católica practicante y todo eso influye", explicó La Chiqui. "Igual hay católicos que están a favor", le contestó Verónica.

En ese momento, Verónica contó algo que le pasó en los últimos días. "Hay que entender que hay mucha gente que es muy simplificadora, estos días me me pasó que cuándo se enteraron que venía a tu programa, muchos me decían, '¿Vos de verdad vas a lo de Mirtha Legrand?'". Esto pareció no gustarle a la conductora. "¿Eso te dijeron? ¿Quién?", le preguntó. "Mucha gente por las redes sociales, yo puse que fue un honor que vinieses a vernos al teatro porque así lo sentía, pero están intolerantes. Yo puedo no pensar como vos, pero te respeto".

La historia de Mirtha y el padre de Llinás

Durante un momento del almuerzo, Mirtha quiso saber si la actriz tenía algún tipo de relación con Julio Llinás. "Es mi papá que falleció este año", contestó Verónica. "Yo escuché muchas anécdotas sobre vos, porque mi papá era vecino de ustedes. Estaba enamoradísimo de vos, era un poco más chico", le confesó mientras la conductora se reía al conocer esta anécdota.

"Esto es lo que yo recuerdo, vos ya filmabas o recién empezabas y él se fascinaba", siguió relatando Llinás. "¿Eramos vecinos?", indagó Mirtha sorprendida. "Sí, vivían casa con casa o una casa de por medio. Él contaba la historia de que una vez le traían un poni para salir a pasear y se visitió muy bien, porque era muy coqueto. Se puso botas, traje, fusta, todo... y se quedo toda la mañana esperando en la puerta para verte pasar y que vieras como estaba vestido. Decía que vos pasaste y dijiste, 'hola chicos', y seguiste de largo", relató. "Pobrecito", agregó la diva como pidiendo disculpas.