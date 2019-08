La actriz contó cómo fue filmar con Ricardo Darín y cómo está hoy su relación con Antonio Gasalla

24 de agosto de 2019 • 17:43

Verónica Llinás está viviendo un gran momento profesional. Acaba de estrenar La odisea de los giles, la película con Ricardo Darín y Luis Brandoni que se convirtió en un fenómeno de taquilla, y todas las noches protagoniza junto a Darío Barassi la obra Carcajada salvaje.

Para hablar sobre su presente laboral, pero también sobre otros temas, la actriz brindó una entrevista radial a Catalina Dlugi. "Me cuesta mucho verme, no me soporto mucho. Me veo gorda y encima la pantalla es enorme", sorprendió Llinás en el ciclo Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego, sobre su rol de esposa de Darín en la película, expresó: "Mi miedo era que no se creyera ese matrimonio, que nadie iba a creer que era la esposa, porque se le suelen poner mujeres más jóvenes a los galanes".

Por caso, continuó: "Darín fue siempre muy cuidadoso, muy compañero e hizo todo para que me sintiera cómoda. Pudimos generar un vínculo por simpatía y buena onda muy rápidamente".

La actriz también contó que su antiguo compañero, Antonio Gasalla fue a verla al teatro y luego la felicito en su camarín. "Con Gasalla está todo bien, vino al camarín y dijo unas cosas preciosas del espectáculo. Se notaba que no es que vino a cumplir, fue sentido, inteligente y agudo. Fue muy lindo, una reparación frente a otros momentos donde estuvo intempestivo y mezcló las cosas. No pasa nada", aseguró en relación a las declaraciones del cómico por su posicionamientos favor de la legalización del aborto.

Por último, habló sobre sus colegas que eligen hacer pública su militancia. "Respeto muchísimo a mis colegas que militan en el kirchnerismo, no creo de ningún modo que lo hagan por guita. En lo personal, no me interesa involucrarme en ningún partido político. Por eso, cuando me dicen que soy K, les respondo que si encuentran una foto mía en un acto, les regalo un departamento".