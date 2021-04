Verónica Llinás: “Todo lo que tenga que ver con la feminidad, me molesta”

Verónica Llinás está entusiasmada con el estreno de la obra Dos locas de remate, que presentará en el teatro Astral, de viernes a domingos a partir del 15 de abril, junto a Soledad Silveyra. “Es una comedia negra, muy linda, sobre el reencuentro de dos hermanas que no se ven desde hace veinte años. Una es una loca llena de TOCs, que soy yo; y la otra se queda sin casa y se instala en la mía”, relató la actriz en Cortá por Lozano, el magazine que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

Verónica contó que vive en las afueras de la ciudad de Buenos Aires con sus ocho perros y cuatro gatos, y reveló qué cosas la ponen de mal humor. “Tengo mal humor por hambre. Tengo que comer algo o me pongo insoportable. Soy una gorda de alma y de cuerpo ahora. Alguna vez fui más flaca”, contó. Por otro lado, compartió que algo más que la pone de mal humor es ir a comprar ropa. “Todo lo que tenga que ver con la femineidad, me molesta. Odio ser mujer”, dijo divertida.

“No me gusta comprarme ropa, producirme, ir a la peluquería. Soy una persona salvaje. Me metés en un probador y todo me queda chico porque soy grandota y no se respetan los talles grandes. Eso me pone de muy mal humor. Me gustaba ir al cotolengo de Don Orione a comprar ropa porque estaba bueno y encontraba de todo”.

Para terminar, Llinás recordó que cuando empezó la pandemia por el Covid-19, estaba haciendo Carcajada salvaje en teatro. “Fue una pena tener que terminar esa obra por culpa de la pandemia pero quedé con dos amigos entrañables, Darío Barassi que trabajaba conmigo y la directora, Corina Fiorillo”, manifestó.

LA NACION