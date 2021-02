Verónica Lozano se sumó a la polémica de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Verónica Lozano volvió de sus vacaciones y su equipo de Cortá por Lozano (Telefe) la recibió junto a Paula Chaves, quien ofició de conductora durante su ausencia. “Es mi último día porque volvió ella. ¡Bienvenida a tu programa!”, dijo Chaves para después sumarla al tema que trataron durante toda la semana: ¿ se guardan o no las fotos de las exparejas?

En la “terapia de grupo” que suele guiar Lozano en cada programa, que además de conductora es psicóloga, Chaves expuso su inquietud: “Hubo un reproche de mi marido (Pedro Alfonso) que quiero comentarte. ¿Las fotos de los exnovios se guardan o se queman en las brasas de un asado? Porque hubo conflicto matrimonial por ese tema. Igual guardo fotos de un solo ex, uno del polo, porque con él hice mi primer viaje a Disney. Las guardo por el viaje, más bien”, se excusó. En tanto, Verónica, sin dudar, respondió y se mostró de su lado: “Las fotos de los ex se guardan, claro”.

Más confiada, Chaves señaló además: “Pedro también tiene alguna que otra foto picoteándose con una exnovia, pero no me molesta porque son recuerdos, cosas del pasado”.

Por otro lado, Lozano contó algunas de sus peripecias en vacaciones: “Me fue tan bien. Recorrí todos los climas y estuve en el mar, en la nieve, me mordió un chancho, nadé con tiburones, acaricié a una iguana”. Luego detalló que se asustó con el mordisco del chancho: “Estaban todos los animales en su hábitat natural, quiero aclarar. El chancho me mordió cuando le di de comer con la mano, como a un perrito, y confieso que temí por mi falange, pensé que iba a tener que reconstituírmela, pero no”.

Y agregó: “La última vez que esquié fue con Diego Ramos en un mundial, en un tour de canje. Lo mío era nulo, pero evolucioné”. Además explicó que viajar con protocolo “tiene sus cosas”. “Por ejemplo, no podés sacarte el barbijo en todo el viaje. Al subir te dan una bolsita con agua y con comida y ya no hay mantita ni almohada. Me vi una película y lloré un montón y vi también algunos capítulos de Casados con hijos”, dijo, entre risas.

LA NACION

