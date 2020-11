Verónica Ojeda dio detalles del estado de salud de Diego Maradona antes de su internación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 15:52

"Siempre voy a estar en la vida de Diego, le moleste a quien le moleste, porque soy la madre de su hijo y fui su pareja muchos años", dijo Verónica Ojeda este martes, en Intrusos, desde la puerta de la clínica de La Plata en la que Diego Maradona está internado.

"Dicen tantas pavadas juntas que da impotencia y bronca a la vez. Soy simplemente la madre de Dieguito, estoy ayudando como puedo, para sumar para bien como siempre lo he hecho. No sé por qué hablan de esa manera de mi persona. No fue un evento, tenía que ir a su trabajo y quiso ir, es técnico de fútbol. Nadie lo obligó a ir", dijo luego, en referencia a la presencia del exfutbolista en el partido que enfrentó a Gimnasia de La Plata con Patronato el pasado viernes.

Ojeda contó cómo es su relación con Diego hoy: "Es verdad que voy casi todos los días a verlo, llevo a mi hijo para que comparta con su papá porque hace rato que no compartían. Y gracias a la pandemia y a que estaba solo, pudieron acercarse. Voy con la psicopedagoga, que es un nexo para que se conecten. Más que eso no hago".

"Que digan que decido por Diego es una pavada, porque decide él. Y todos pueden venir a verlo, no soy quién para decir quién puede entrar o no", agregó luego, notablemente molesta. "Diego también se lleva bien con mi pareja (Mario Baudry). Estamos compartiendo cosas que nunca habíamos compartido y eso le molesta a algunas personas".

Finalmente, la madre de Dieguito Fernando confirmó que le llamó la atención que en los últimos días notó que el exfutbolista "dormía mucho" y estaba siempre cansado. "Es verdad que tenía un poco de anemia", señaló.

Según trascendió horas más tarde, Maradona deberá ser operado de un edema en la cabeza, y por eso se decidió trasladarlo a la Clínica Olivos, de Vicente López. "Diego está lúcido y muy tranquilo. Se trata de un procedimiento de rutina, él está de acuerdo con que sea operado. Yo mismo haré la intervención", informó su médico de cabecera, Leopoldo Luque.