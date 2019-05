Tas un nuevo escándalo con el DT de Dorados de Sinaloa, la madre de Dieguito Fernando regresó al país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 20:41

A principios de este año, Verónica Ojeda viajó con su hijo, Dieguito Fernando, a México, y el menor pudo reencontrarse con su padre, Diego Maradona , radicado en el país por su contrato como DT del Dorados de Sinaloa.

Después de un tiempo distanciado del menor, el Diez pudo finalmente disfrutar de su paternidad por unos meses, durante los cuales se lo vio compartir momentos especiales, como el cumpleaños número seis del pequeño.

Sin embargo, la armonía llegó a su fin y Ojeda decidió regresar al país a raíz de una pelea que abre la puerta a un nuevo escándalo en la vida del astro. El periodista Daniel Ambrosino adelantó primero en Intrusos que "la situación se puso violenta allá, pasando todos los límites tolerables", y hoy fue Jorge Rial, el conductor del ciclo, quien aportó nuevas informaciones respecto a lo que pudo ser el origen de una nueva pelea de Maradona con la madre de su hijo.

Al respecto, apuntó: "Sí hubo pelea, sí hubo bardo y sí hubo violencia. Es más, sería bueno que Verónica nos mostrara su brazo. Tiene marcas, según dicen. Y lo que me dicen es que van a ver con los abogados el principio de territorialidad, para ver dónde se hace esa denuncia. Si se hace en México, donde ocurrieron los hechos, o se hace acá", subrayó.

Tras ello, Rial expuso el contenido de una breve conversación que habría mantenido con Ojeda a través de Whatsapp, la primera comunicación de Verónica con los medios desde que llegó a la Argentina, según indicó.

"Ella nos pide disculpas y dice: 'No voy a hablar con nadie por el momento. Gracias por respetar mi silencio'", señaló el conductor, quien interpretó que "éste es un silencio que grita, que algo está significando". En consecuencia, Rial le preguntó sin rodeos si se había producido alguna situación de violencia, a lo que Ojeda respondió: "Hasta que no hable con mis abogados, no puedo contestar nada".

"Ok. No me lo desmentís", insistió el periodista, a lo que la ex del Diez dio por respuesta un posible indicio de que efectivamente el conflicto con Maradona existió. "Lo único que te digo es que estoy muy triste. Nada más", señaló ella.