Vicky Xipolitakis tuvo un accidente doméstico pero se las ingenió para no faltar a Masterchef Celebrity Crédito: Prensa Masterchef

14 de octubre de 2020 • 16:26

"Vicky (Xipolitakis) tuvo un accidente doméstico, se golpeó con una ventana y se abrió la cabeza", contó Marcelo Polino en Cortá por Lozano, programa que conduce Verónica Lozano en Telefe. Luego, el conductor comentó que Vicky "no quería faltar a las grabaciones de Masterchef Celebrity y se pegó la herida con la gotita. Dice que es como (Domingo Faustino) Sarmiento, tiene asistencia perfecta".

Vicky Xipolitakis es la sorpresa del certamen y se está llevando muy buenas devoluciones de los jurados. "Me indigna que le vaya bien porque yo, que no cocino nada, me identificaba con ella y ahora me siento estafada", dijo, entre risas, Tamara Pettinato, panelista del ciclo. Polino, que es el encargado de observar todo lo que sucede en el detrás de escena durante cada una de las grabaciones de Masterchef Celebrity acotó: "Todos los días es Vicky contra el resto, pero a ella no le interesa. Va a lo suyo".

En las redes sociales la aman y la odian, la aplauden y la critican. En una de las últimas emisiones criticaron mucho el crumble de manzana que cocinó. Ocurre que en las imágenes del programa se veía cómo lo sacaba desarmado del horno. Sin embargo, cuando lo presentó frente al jurado lucía entero... ¡y estaba riquísimo! ¿Qué pasó? Algunos dicen que alguien ayuda a Vicky a cocinar, que es una de las preferidas y que tiene coronita. Polino aclaró lo sucedido y aseguró que, para emplatarlo, "Vicky acomodó el crumble y le quedó bien".