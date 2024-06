Victoria Vannucci y el dolor por la muerte de su madre: “Le sostuve la mano hasta el final”

Escuchar

“Estoy en Buenos Aires desde el lunes pasado cuando internaron a mi mamá. Me quedé a su lado hasta el último respiro , sosteniendo su mano. Y voy a seguir en la Argentina acompañando a mis hermanas y lidiando con el duelo juntas”, le confió Victoria Vannucci a LA NACIÓN. Está emocionada y triste. Su voz es apenas un hilito, pero se siente agradecida de haber podido estar en este momento tan difícil.

Hacía mucho tiempo que su mamá, María Inés Godoy, estaba lidiando con una enfermedad terminal y Vannucci viajaba muy seguido desde los Estados Unidos, donde reside desde hace algunos años, para verla y seguir de cerca su estado de salud. La acompañó todo lo que pudo. La última vez estuvo dos semanas con su familia, en abril pasado. Esta vez, sus hermanas la llamaron de urgencia y Vannucci logró acomodar su rutina rápidamente y dejar a sus hijos, Indiana y Napoleón, con su papá, Matías Garfunkel.

No sabe todavía cuánto tiempo se va a quedarse, pero será el necesario para transitar este doloroso momento en compañía de su familia.

Hacía meses que Godoy tenía una internación domiciliaria y cuidados paliativos, pero la semana pasada su salud empeoró, la internaron y falleció a las pocas horas, a los 72 años.

Sobre los últimos instantes de vida de su mamá, Vannucci expresó: “Mis hermanas, Florencia y Maysa, estuvieron acompañando y también sostuvieron su mano hasta el final. Mi mamá se aferró al judaísmo hace dos años y su pedido de irse de manera judía fue concedido. Agradezco a mi rabino en la Argentina, Yosi, por su ayuda; su presencia fue fundamental para ella y para mí. Mi madre era un alma judía”, contó. Y aseguró que se va a quedar unos días más. “Sigo en la Argentina acompañado a mis hermanas y lidiando con el duelo juntas”.

La última visita a la Argentina

La anterior visita de Victoria Vannucci a la Argentina había sido en abril pasado Gentileza Victoria Vanucci

A pesar de que vive en Utah, tenía una relación muy estrecha con su mamá y hablaban a diario. “Fue la mejor madre del mundo. Hace mucho que estaba enferma y jamás vi luchar a alguien tanto como ella. Fue un ejemplo de resiliencia, y sus ganas de vivir eran inspiración. Me pidió que le sostuviera la mano hasta el final y sus deseos fueron cumplidos. Estuve con ella desde el comienzo de su enfermedad hasta el último respiro que fue el lunes a las 5:45 PM. Se fue escuchando mi voz y la de mis hermanas. Se fue conmigo y mi rabino al lado”, contó conmocionada.

En los últimos viajes no vino con sus hijos y tampoco lo hizo esta vez. “No vienen porque van a la escuela y el ritmo es bravo. Pronto terminan y tienen las mejores notas, pero hacen facetime con mi madre y conversan. Y no sé tampoco hasta qué punto quiero que vean esta situación que no es nada fácil. Trato de tener un equilibrio”, le había contado hace apenas unos meses a LA NACIÓN.

Si bien Vannucci tiene mucho trabajo en los Estados Unidos, decidió posponer reuniones y compromisos por algunas semanas. Ya no tiene el restaurante vegano en Los Ángeles y, en cambio, se dedica a organizar los sistemas operativos de otros restaurantes y entrenar a otros equipos. “Me requieren de diferentes ciudades y viajo, pero mi casa está en Utah y ahí mis hijos van a la escuela. Realmente amo lo que hago, que es ser chef y abrir restaurantes de cero que son exitosos. Me gané un nombre y el respeto de toda la gastronomía. Tuve que adaptarme a un nuevo idioma, a una nueva cultura de cero, monté mi propio restaurante y lo vendí. Fue mucho esfuerzo. Abrir un restaurante lleva mucha estrategia previa”, había detallado sobre su actual oficio fuera del país.

