A la modelo le desvalijaron el auto en un shopping Crédito: Instagram

8 de diciembre de 2019 • 10:25

Virginia Gallardo vivió un duro momento cuando, a la salida de un shopping, advirtió en el estacionamiento que su auto había sido desvalijado. La modelo relató en sus redes sociales cómo fue el episodio, al tiempo que se mostró muy preocupada por los hechos de inseguridad.

"¡Qué angustia! ¡Qué impotencia! ¡Qué bronca! imposible que no se pueda vivir tranquila, el mal momento que te hacen vivir en dos segundos", expresó en Twitter, donde aseguró que todavía está esperando respuestas de las cámaras de seguridad.

Al salir del shopping, Gallardo se encontró con un impensado panorama: le habían robado todas sus pertenencias del auto, "incluida la cartera con toda mi documentación, obra social, tarjetas, plata, que no las había bajado para no cargar peso por el embarazo y debido al poco tiempo que tenía que permanecer en el lugar", explicó en su red social.

Recordemos que la panelista de Polémica en el bar confirmó hace unas semanas que se encuentra en la dulce espera. "Bueno, dado que tengo mucha gente preguntando y eso solo demuestra el respeto y el cariño que me tuvieron siempre. ¡Sí, vamos a ser padres! Por primera vez, no sé bien qué decir; solo que nos explota el corazón de amor y felicidad. Gracias a todos", escribió, con una tierna foto en la que se la veía a ella y a su marido Martín Rojas haciendo un corazón con sus manos, a la altura de la panza.

Gallardo no es la única figura del mundo del espectáculo en haber sido víctima de un robo en los últimos días. Recientemente, Diego Peretti también contó que vivió un hecho de inseguridad, descrito por él como "más rápido que violento". El actor fue abordado por dos motochorros mientras caminaba por la calle Chenaut, en la zona de La Cañitas, en Palermo. "No hubo lesión física", le aseguró el actor a LA NACION. "No hice la denuncia porque descreo absolutamente que se pueda recuperar el objeto de valor robado", dijo el protagonista de Los simuladores, en relación al reloj que le sustrajeron.