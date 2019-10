Tras las criticas de Andy Kusnetzoff, Viviana Canosa rompió el silencio

4 de octubre de 2019 • 13:49

A días de que comiencen los debates entre los candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de octubre, estalló la polémica por la elección de los periodistas que fueron designados como moderadores para llevarlos a cabo. El primero en encender la mecha fue Andy Kusnetzoff cuando criticó duramente la designación de Viviana Canosa como una de las elegidas para llevar a cabo la moderación entre los políticos.

"¿Hace cuánto que es periodista política? ¿10 minutos? Hay cosas que no sé, son raras (...) Hace 10 minutos hacía espectáculos, no sé si se la asocia con la política", disparó en su programa, Perros de la Calle (Metro 95.1) hace unos días.

Después de varios días en silencio, la conductora de Nada personal decidió hablar y se defendió de las acusaciones en Involucrados: "Es muy gracioso porque no es que uno se autoconvoca o se proclama moderador. Los candidatos tienen que avalar que vos estés y después eso pasa a la cámara electoral, o sea hay dos jueces que deciden quiénes van por cada canal", explicó Canosa sobre el proceso de elección.

Feliz por la noticia, aclaró: "Es un lindo reconocimiento. Este es un año maravilloso para mí desde lo profesional y desde lo personal porque estoy creciendo un montón con este programa", aseguró la periodista de e lnueve.

Sin poder escapar del tema, Canosa se refirió a las críticas por parte de Andy Kusnetzoff: "Ni siquiera me sorprendió lo que pasó. Estamos hablando tanto de la grieta, de cómo cerrarla. Entiendo que pueda no gustar, pero insisto yo no me autoconvoque. Si vos laburás en el medio sabés lo que yo me rompo el alma. Yo me fui hace 6 años de este canal y me reinvente", expresó dolida.

"Si me impacta que mucha de la gente que critica es la que habla de la inclusión, de más derechos a las mujeres, de no discriminar. Yo creo que mucha gente tiene doble discurso en los medios de comunicación, lamentablemente. Yo no tengo doble discurso, yo estoy muy feliz (.) Y si no me hubiera tocado a mí y hubieran puesto a otra persona estaba todo bien igual", opinó al respecto.

Por último, Viviana Canosa enumeró los motivos por los cuales se cree merecedora de esta oportunidad: "Para mí es un re mimo al alma. Yo nunca tuve ningún premio de nada, pero esto siento que es un gran reconocimiento porque dejo mucho de mí. La verdad que soy una laburante, que hagan lo que quieran, yo estoy muy feliz".