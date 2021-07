Viviana Saccone se negó a hablar del conflicto judicial que mantiene con el padre de sus hijas por “violencia económica”

A pesar de tener una larga trayectoria en el medio como actriz y actualmente participar en uno de los realities más populares de la TV, Viviana Saccone siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los flashes. Por eso, sorprendió la noticia de un conflicto judicial que mantiene con el padre de sus hijas, Federico Palazzo, de quien se separó en 2008.

Según la información que brindó Ángel De Brito este miércoles, el enfrentamiento entre la expareja se debe a un tema meramente económico: la actriz le reclama a su ex el cumplimiento de la cuota alimentaria de sus hijas Alegra y Serena, que ya son adolescentes. “ Es una demanda iniciada en noviembre del 2020 por violencia económica . Saccone advierte que desde la separación las chicas viven con ella y es ella quien se encarga de sus gastos y cuidados personales. Su hija mayor va a cumplir 18 en agosto”, indicó Maite Peñoñori mientras leía la denuncia en vivo.

Tras detallar la suma mensual que Palazzo tendría que pasarle a las menores, la panelista explicó que si bien este incumplimiento data de hace tiempo, la actriz decidió iniciar el proceso judicial el año pasado debido a la falta de trabajo por la pandemia. “Hablan de 137.900 pesos de gastos. Desde que se separaron quien se hace cargo de la manutención es ella, pero en estas circunstancias de pandemia no ha tenido ingresos y necesita el aporte del padre”, aclaró.

Con la información en mano, Peñoñori fue a la pista de ShowMatch a preguntarle a la propia protagonista, aunque sin éxito. Tras hablar del inmenso desafío que significa para ella estar en “La Academia”, Saccone expresó: “Lo estoy disfrutando mucho porque es algo nuevo y me exige de otra manera. Es una responsabilidad venir con buena onda siempre, todos tenemos quilombos, problemas, malos días, pero eso tiene que quedar afuera para que todos lo pasemos bien”.

Sin embargo, fue el comentario sobre el incondicional apoyo de sus hijas lo que le permitió a la cronista indagar al respecto. “Siempre les voy mostrando todo. Ellas me re bancan y no pueden creer lo que estoy haciendo, nunca me vieron hacer esto. Es algo nuevo y me re apoyan”, comentó en referencia a su desempeño en el certamen, aunque su cara cambió por completo cuando la movilera le preguntó por esta causa judicial contra su ex.

Sorprendida de que la información se haya filtrado públicamente, la artista se negó a hablar del tema. “No, no, no. No sé de dónde salió eso, pero no voy a decir ni una palabra acerca de ese tema”, advirtió notablemente incómoda y dando por terminada la entrevista con LAM.

Saccone y el director Federico Palazzo dieron por terminada su relación en 2008, luego de permanecer más de seis años juntos.

LA NACION