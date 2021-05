Vivica A. Fox: de Kill Bill a una saga de películas “equivocadas“ que son furor: “No le temo a los desafíos”

La actriz, productora y empresaria habló con LA NACION sobre una franquicia de films de Lifetime que estrena nuevos largometrajes en mayo

Auténtica, y con una risa que aliviana las preguntas más complejas, Vivica A. Fox es, antes que actriz, productora, empresaria y escritora, una mujer que se reinventó a sí misma luego de que sus interpretaciones en Día de la Independencia, Batman & Robin, Soul Food, y el díptico Kill Bill de Quentin Tarantino la volvieran una actriz popular en un Hollywood que puede incluirte y luego expulsarte.

Cuando habla, en una conferencia con varios medios de Latinoamérica organizada por la señal Lifetime de la que participó LA NACION, Fox se muestra agradecida por el recorrido que tuvo en la industria y hoy, a sus 56 años, se siente en su mejor momento. Tanto así que en un tramo de la charla no puede evitar llorar. “Son lágrimas de felicidad”, aclara.

Entrevista con Vivica A. Fox - Actriz

Fox es una de las figuras más importantes de Lifetime gracias a la franquicia titulada “The Wrong Collection”, compuesta por 25 largometrajes que son furor, como El estudiante equivocado, El hombre equivocado, y El prometido equivocado, dirigidas por David DeCoteau y producidas por la actriz junto a Hybrid Films. Este fin de semana, la señal estrena La entrenadora equivocada y El perfecto hombre equivocado, que se emitirán el sábado 15 y domingo 16 de mayo respectivamente, y todos los miércoles del mes, a partir de las 23, se presentará Noche de amigas con Vivica A. Fox, un ciclo que incluye tres films diarios de “The Wrong Collection”. Se trata de una saga que, para su protagonista, “no tiene límites porque muchas cosas pueden ser equivocadas, y porque mostramos que a veces algo es tan malo que termina siendo bueno”, explica.

La vida en capítulos

La entrenadora equivocada, con Vivica A. Fox Lifetime

Fox, quien se fue de la casa de sus padres en Indiana al mes de haber terminado la secundaria, sufrió una metamorfosis de la que no solo no reniega sino de la que está orgullosa. Para ella, su participación en la telenovela Days of Our Lives y su debut en Nacido el 4 de julio tuvieron el mismo impacto. “Me fui de mi casa a los 17 años buscando un sueño que tuve la posibilidad de vivir y que superó todas mis expectativas. Tuve la bendición de poder viajar por todo el mundo y trabajar con algunos de los actores más increíbles del cine y de la televisión, desde Will Smith, Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Uma Thurman, y Lucy Liu, con directores como Quentin Tarantino, y F. Gary Gray. Ahora soy productora”, cuenta, con ese orgullo que solo te pueda dar el camino recorrido.

¡Amo los desafíos! Los recibo con los brazos abiertos. Me encanta, me encanta desafiarme a mí misma, explorar nuevos horizontes. Así es la vida y la búsqueda de felicidad. Hay que tener un desafío a la vista.

“Por otro lado, acabo de dirigir mi primer cortometraje, así que mi vida realmente estuvo llena de experiencias increíbles, y no puedo esperar a saber cuál va a ser el próximo capítulo”, manifiesta.

-¿Cómo supiste que estabas lista para cada uno de los desafíos que fuiste abordando?

Vivica: -Bueno... Esto es algo que trato de decirles a otras actrices también, que justamente a veces podés interpretar solamente un papel y, cuando pasa el tiempo, vas a saber cuándo llega el momento de avanzar para interpretar otros roles. Y para mí, yo había empezado como la jovencita, y después de eso una espera que la carrera pueda llegar a otro capítulo donde pueda interpretar a la mamá o a la jefa, o a la chica que está a cargo. Después de eso pasás a producir, y te dás cuenta con tu equipo que tenés luz verde con los proyectos y que podrías hacerlos realidad. Y después de producirlos y comprender toda la dinámica, pensás que llegó la hora de dirigir. Entonces tenés que tener un equipo que te diga: ‘Bueno, la próxima vez que hagamos este proyecto no sólo vas a producir, te vamos a dar la chance de dirigir también’”.

Del mismo modo en que brilla con su traje amarillo durante la charla, Vivica lo hace cuando se entusiasma al hablar sobre el día en que el cineasta David DeCoteau se le acercó para continuar con la saga que empezó en 2016 con La compañera de cuarto equivocada y que no frenó desde entonces.

The Wrong Collection con Vivica Fox - Trailer

“Un día David me dijo que le encantaba trabajar conmigo, y me preguntó si quería hacer más películas. Y así se convirtieron en un par más. La lista de ‘The Wrong’ es, literalmente, ilimitada. Con todos los films tratamos de darles un mensaje a las mujeres, ya sea sobre las redes sociales, el amor, la vida, la amistad, las finanzas. Siempre hay un mensaje sutil de enseñarles a no confiar en las personas tan fácilmente, a no entablar relaciones apresuradas, porque sabemos que, cuando se trata del corazón, tenemos esa facilidad para abrirlo demasiado rápido”, cuenta la actriz que también brindó mensajes similares en su libro Every Day I’m Hustling, al que describe como una obra “mitad autobiográfica, y mitad inspiradora”.

Vivica Fox, mujer orquesta Lifetime

“Lifetime me apoyó mucho en mi carrera, después de terminar de trabajar con Quentin Tarantino, fue la primera cadena que me dio un protagónico Yo amo trabajar con David, y ahora estamos en el proceso de terminar tres películas nuevas”, adelanta.

-¿Te asusta cada vez que tenés que enfrentarte a un nuevo desafío?

-¿Si me da miedo? No, ¡amo los desafíos! Los recibo con los brazos abiertos. Me encanta, me encanta desafiarme a mí misma, explorar nuevos horizontes. Así es la vida y la búsqueda de felicidad. Hay que tener un desafío a la vista.

Las mujeres al mando

Cuando alude a cómo están creciendo las productoras lideradas por mujeres, Vivica pone a una comedia como ejemplo: Girls Trip, el film de Malcolm D. Lee protagonizado por Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Queen Latifah y la revelación de ese largometraje, Tiffany Haddish. Para Fox, esa película representa cómo la unión hace la fuerza.

“Es un gran momento para ser actriz, en especial una actriz afroamericana, porque por fin estamos realizando nuestras propias producciones. Tenemos a Shondaland [la productora de Shonda Rhimes] que tiene series increíbles. Estamos contando nuestras historias. Estamos filmando, estamos contratando, estamos financiando. Yo hace más de tres décadas que estoy en esto, y la verdad es que está buenísimo ir a una reunión, entrar a una sala y ver que el poder parece estar en manos de mujeres productoras y directoras. Hace 25 años esto no se veía para nada”, reflexiona Fox, quien menciona nuevamente a Lifetime al remarcar cómo es una señal que incentiva a incorporar figuras femeninas delante y detrás de cámara.

El perfecto hombre equivocado, con Vivica Fox Lifetime

“Necesitamos la oportunidad de contar historias. A mí me encanta cómo las chicas ya no tienen miedo de buscarse unas a otras, contratarse unas a otras, trabajar juntas. No es como decir ‘tenemos una linda chica en la película y ya está'”, remarca, y cuenta cómo la franquicia que sigue su curso -y cuyas ideas no cesan- la ponen en contacto con televidentes que se sienten representados.

“Cuando salía una película, un montón de gente se me acercaba y me decía: ‘Mi mamá te ama, Vivica, se puede sentar y ver tus películas todo el día, prácticamente se conoce a todos los personajes’”, cuenta con felicidad. “Es una saga para sentarse, mirar y pasarla bien. La verdad es que eso me llega al corazón y me enorgullece muchísimo”, manifiesta.

¿Se viene Kill Bill 3?

Uno de los tópicos ineludibles en la charla con Fox es la posibilidad de formar parte -en flashbacks, claro- de la tercera entrega de la obra que Tarantino estaba barajando, aunque Uma Thurman aseguró el año pasado que no estaba confiada de que fuera a concretarse.

Vivica, quien interpretó a Vernita Green, contó que no dudaría un segundo en retomar ese personaje y arrojó el nombre de quién sería ideal para interpretar a Nikki, la hija que podría reactivar el círculo de venganza tras presenciar el asesinato de su madre a manos de La Novia.

Si se filmara Kill Bill 3, me encantaría que Zendaya interprete a la hija de mi personaje

“Zendaya me encanta, me parece excelente. Simplemente me encantaría que se hiciera Kill Bill 3”, subraya Fox, quien puede moderar talk-shows, ser panelista, protagonizar tres films en un corto lapso de tiempo, empezar a formarse como directora, y no cansarse en esa vorágine.

Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Michael Madsen y Lucy Liu, villanos de Kill Bill

“Todo requiere trabajo, igual”, aclara, como quien se prepara para brindar un consejo. “Hay diferentes capítulos que vas a atravesar. Yo empecé como modelo, después me volví actriz, después de actriz pasé a productora, después directora, autora, conductora. Hay que ser cuidadosa con las relaciones que tenemos con la gente, siempre ser agradecidos, ser puntuales, profesionales, no hacer perder el tiempo de nadie porque la reputación nos puede llevar muy lejos o nos puede mandar hacia la puerta de salida”, asevera una mujer que no necesita estar en pareja para que su nombre aparezca en los medios. Su pasión por la carrera es la noticia.

“Siempre agradezco el amor que recibo de la gente, y por eso prometo que voy a seguir dándoles entretenimiento de calidad”, asegura al finalizar un evento en el que nadie permaneció indiferente a sus palabras.

La entrenadora equivocada y El perfecto hombre equivocado se podrán ver el sábado 15 y domingo 16 de mayo, respectivamente, a las 23, por la pantalla de Lifetime.