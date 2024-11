Wanda Nara denunció a Mauro Icardi: las tres órdenes del juez al futbolista

La luna de miel de Wanda Nara y L-Gante en Río de Janeiro duró poco y al llegar a Buenos Aires, la conductora de Bake Off Famosos volvió a encontrarse con la realidad –y los problemas. Según informaron en LAM, la mediática denunció a su ex Mauro Icardi luego de que tuvieran una discusión en la que el futbolista, instalado en la Argentina tras una lesión, no la dejara ingresar al departamento que compartían en la avenida Libertador.

“Nara Wanda Solage c/ Icardi, Mauro Emanuel, sobre Medidas Provisionales Art.721 familia” es el título de la causa civil. Según pudo saber LA NACIÓN, fue la abogada de la conductora quien sentó la denuncia en el Juzgado Civil 106 contra el rosarino. En las últimas horas, el papá de Francesca e Isabella fue notificado por la Comisaría 13B. Además, en el documento judicial, el magistrado ordena a Icardi en primer lugar a “abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara”.

Además, le solicita que disponga del “reingreso de ella (por Nara) a su domicilio en de Avenida del Libertador al 7000″ y en tercer lugar, lo convoca a una audiencia el día viernes 15, a las 10, en el juzgado ubicado en Lavalle 1212.

Según pudo saber LA NACIÓN, fue la abogada de la conductora quien sentó la denuncia en el Juzgado Civil 106 contra el rosarino (Foto: Instagram @wanda_nara)

El artículo 721 al que refiere el título de la causa entre otras cosas establece que “el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio o nulidad de matrimonio”. Además, establece que el magistrado podrá establecer qué uso se le da a la vivienda familiar y determinar régimen de alimentos y cuidado de los hijos en común si los hubiera.

El fin de semana pasado Wanda Nara y L-Gante viajaron a Río de Janeiro con Jamaica, la hija de tres años del músico

Por el momento ni los abogados de ambas partes ni los mismos protagonistas se refirieron públicamente a esta denuncia. El lunes, Mauro Icardi arribó a la Argentina y se instaló en el departamento que tenía en común con la empresaria en el barrio de Nuñez. El futbolista dejó Turquía después de haber sufrido una rotura ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en pleno partido del Galatasaray. “Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros”, escribió desde su cuenta de Instagram apenas confirmó el duro diagnóstico.

¿Un punto sin retorno?

El fin de semana que pasó, mientras estaba de viaje en Río de Janeiro con L-Gante, Jamaica (la hija del músico) y Maxi El Brother –representante musical de ambos-, la mayor de las Nara filtró un chat con su ex en el que él le aseguraba que ella era su “debilidad” y que quería volver, mientras que mucho más distante, ella le deseaba una pronta recuperación y se ponía a disposición para lo que necesitara.

Wanda Nara mostró el mensaje que le mandó a Mauro Icardi tras su lesión

“Valorate, valoranos y dejanos ser feliz. Te vuelvo a repetir... todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, junto a la mujer que amo más que nada en este mundo. Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero y, como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento, cuidarte para siempre”, suplicaba él en esa charla.

Días más tarde, según contó Pepe Ochoa en LAM, ocurrió el episodio que dio origen a la mencionada denuncia. “Cuando Wanda viene de Aeroparque, se apersona en su departamento en Libertador y Mauro no la deja entrar. Más tarde intenta un segundo reingreso, donde las cosas se fueron de las manos. La policía nos cuenta que Mauro aceptó la exclusión del lugar”, detalló el panelista de América.

