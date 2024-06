Wanda Nara recordó las horas de desesperación que vivió antes de enterarse de su enfermedad y cómo sigue su tratamiento

Escuchar

Hace poco menos de un año, Wanda Nara recibió la noticia más dura de su vida: luego de una serie de estudios y mucho misterio, se enteró que padecía leucemia. Desde ese momento, la conductora y empresaria comparte en sus redes sociales los pormenores de su tratamiento. Ayer, dio un paso más y en una entrevista que brindó en el canal de streaming OLGA recordó, con el humor que permite el paso del tiempo, los detalles de cómo se enteró de su enfermedad y cómo se encuentra hoy.

El peor momento de Wanda Nara

“Estoy bien”, confirmó cuando le preguntaron por su estado de salud. Además, explicó que la semana que viene se tiene que hacer estudios y que sigue en pie con el tratamiento. “¿Cómo te tomaste esto de que se habló tanta pavada y que tu familia se enteró por los medios?”, le consultaron. “La verdad es que no tuve mucho tiempo en ese momento de pensarlo”, explicó y recordó que todo comenzó con un estudio de rutina. “Me hice un análisis. Al otro día teníamos que viajar y el club le había mandado a Mauro un avión de 40 pasajeros solo para nosotros que estaba estacionado.

“Me hice el análisis y me empiezan a llamar del laboratorio. Raro, asustados. Un laboratorio conocido, de esos que dan los resultados rápido”, continuó. “Ahí yo me empiezo a asustar . Cuando llamo y digo que soy Wanda Nara, la persona que me atiende empieza como a temblar, re nervioso, y yo empiezo a llamar Mauro a los gritos: ´¡Acá hay algo raro!´”. En ese momento la conductora reveló que su primera reacción fue llorar y gritar. “Un escándalo”, graficó.

Luego del llamado del laboratorio, Nara contó que se fue a una clínica a repetir los estudios. “Yo lo viví como una película. Me metieron en el tomógrafo... nosotros estábamos con las valijas hechas que nos íbamos. Y de repente me vi con la camisola, me pusieron la pulsera y me dijeron ´estás internada´”, continuó la historia. “´¿Pero cuándo me voy? ¿Qué tengo?´”, preguntó desesperada y la respuesta no ayudó a tranquilizarla. “No sabemos”, le dijeron. “Yo lloraba porque te imaginás lo peor. Le decía a Mauro: ´Me quedan 24 horas de vida y nadie me lo está diciendo´”.

El parte médico que confirma el tipo de leucemia que tiene Wanda Nara (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Luego de tres días de internación y todavía con la incertidumbre, comenzaron a sospechar que podía ser leucemia, aunque nadie le confirmaba el diagnóstico . “En un momento se abre la puerta y entra una enfermera y me dice ´te juro que es la última persona en mi vida que quería encontrar en esta situación. Yo te amo´, y me abraza. ´¿Pero qué tengo?´, le decía yo”, repasó y sumó: “Fue terrible . Ahí prendo la tele y fue cuando Lanata dice que yo tenía leucemia . Lo miré a Mauro y le dije ´¿por qué no me lo dicen?´”

En medio del shock, Wanda contó que llamó a Maxi López, su ex y el padre de sus tres hijos, para que fuera a buscar a los chicos y que también le pidió a su mamá que llame a Zaira Nara, su hermana, quien se encontraba fuera del país. “Nadie entendía qué hacer. Toda mi familia era un delirio. Mi mamá diciendo ´si a vos te pasa algo, yo me mato´.´ Mis hijos se quedan sin familia´, pensé. Mauro me dijo: ´yo me retiro´. Y me levantaba a la madrugada y lo veía a Mauro con el celular buscando curas en las islas Caimán, no sé a dónde me quería llevar. Y yo decía: ´Ay, dios mío, es mejor que me muera ya, o no sé´. Era un drama. Ahora me río, pero la pasamos horrible”, cerró.

Wanda hoy

Wanda Nara junto a Mauro Icardi, sus dos hijas y los dos hijos menores que tuvo con Maxi López

Sobre cómo está hoy, Wanda contó que durante esta visita al país se fue a sacar sangre y le hicieron una punción de médula. Al centro de salud la acompañó, como siempre, Mauro Icardi. Además, habló del impacto que tienen las redes sociales: “Y sumado a todo esto, como siempre, eso es lo malo y lo bueno de las redes, hay mucha gente que dice: ´pero si no tiene nada. Está bárbara´”.

Antes de cerrar el tema salud, Wanda compartió una reflexión. “Yo nunca lo dije. Recién hoy estoy contando un montón de cosas obligadamente porque salió a contarlo Lanata. Si no, yo no lo hubiera dicho. No lo hubiera contado . De hecho, el embarazo de Isabella lo guardamos siete meses y era una noticia hermosa”, confesó.

Además de la entrevista en Olga, Wanda compartió en su cuenta de Instagram el detrás de escena de su tratamiento. A través de una serie de historias, compartió su visita a Fundaleu, mostró los tubos de ensayo en los que depositaron la sangre que le sacaron para los análisis y la charla con la enfermera. “Bueno, tenemos que hacer todo esto hoy. Tranquila, ¿por qué tenés miedo? Es lo mismo que la otra vez, no pasa nada”, se la escucha decir a la enfermera. “¿Sí? No fue tanto la otra vez”, le responde Wanda. Sobre el video, la influencer escribió: “En esta”.

