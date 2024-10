Wanda Nara y L-Gante: una relación de idas y vueltas, guiños y traiciones con ribetes de telenovela mediática

Escuchar

A falta de ficción en la televisión, los mejores culebrones que pueden consumir los televidentes son las historias de famosos en la vida real. Y en tiempos de redes sociales, un like, una foto que se filtra o dejar de seguirse es casi una demostración de amor o de odio. Quien sabe capitalizar todo esto es Wanda Nara, que siempre utiliza su cuenta de Instagram para contar lo que quiere -y cómo quiere- sobre su vida. Sus posteos fluctúan entre cuestiones familiares y profesionales, pero muchas veces, fiel a su estilo, sube cosas picantes o que generan polémica. Ella lo sabe y ha hecho de eso un negocio desde que empezó. De hecho, hace pocos días se pudo ver un episodio más de la relación que mantiene con L-Gante.

El vínculo entre el cantante y la conductora de Bake Off Famosos comenzó hace 2 años y nadie sabe muy bien cómo definirlo. Lo cierto es que junto a Mauro Icardi conforman un triángulo mediático amoroso que siempre da que hablar. Como suele suceder en estos casos, los rumores de una relación amorosa entre Wanda y Elián Valenzuela comenzaron tras la participación de la mediática en el videoclip del cantante llamado “El último romántico”. En el comienzo del tema se los puede ver a los dos sin ropa en la cama, mientras que la letra acompaña diciendo: “Desde que estás sola, solo conmigo quieres, no importa la hora porque me prefieres”. Y si algo faltaba para alimentar aún más al mundo del chimento, fue el posteo en Instagram del cantante con una foto de ambos de espaldas, y luego subió la famosa escena de “La Dama y El Vagabundo”, en la que los protagonistas comparten un spaguetti que termina en un beso . Esto dio rienda suelta a los seguidores de ambos que se animaron a llamarlos “La Dama y el Vagaturro”.

Wanda Nara y L-Gante en el videoclip de "El último romántico"

Lo que hasta el momento era una relación comercial, anteriormente él había colaborado en las fotos de una campaña de ropa deportiva de la hermana de Zaira, despertó todo tipo de rumores. Frente al silencio de la empresaria, las declaraciones en La Noche de Mirtha en las que afirmó que se estaban conociendo, incrementaron aún más las especulaciones. El 17 de octubre de 2022, apareció la primera prueba de que algo más que una relación laboral unía a la pareja: una foto de ambos a los besos en un boliche de Quilmes se viralizó. La noticia impactó fuertemente en los medios y provocó una fuerte reacción de Icardi, que en un vivo de Instagram apuntó contra su esposa: “ Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes . La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

En 6 de junio de 2023, L-Gante quedó detenido esperando que se definiera su situación en una causa por privación ilegítima de la libertad y amenazas, además de encubrimiento agravado. Wanda lo apoyó públicamente a través de sus redes sociales y esto provocó un nuevo momento de tensión con el delantero del Galatasaray. En septiembre le fue concedida su liberación luego de estar detenido en la DDI de Quilmes durante tres meses. Para ese entonces crecían los rumores de romance, y mientras que el cantante declaró que la relación con Wanda “fue lo más parecido a algo serio en su vida”, la empresaria solo se limitó a reconocer que entre ellos hubo cariño y respeto.

Wanda Nara y L-Gante tras las grabaciones de Bake Off (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

A mediados de este año, Wanda confirmó su separación de Icardi en sus redes sociales: “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior ”, detalló en un comunicado. Paralelamente, Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela lanzaron un tema juntos llamado “Llora como un arrepentido” y esto despertó el enojo de Wanda, que vivió este gesto del cantante como una traición.

El 3 de octubre L- Gante fue invitado a ser parte de Bake Off Argentina, en una noche donde había que hornear preparaciones relacionadas con el amor y tuvieron un ida y vuelta picante con la conductora. “Yo invité a un amigo, que, hablando un poco del amor y el desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas. Y quiero que me acompañe, como me voy a quedar sola... Le damos la bienvenida a L-Gante”, dijo Nara. Sin embargo, una pregunta de Vero Lozano los dejó en un lugar incómodo para ambos: “Quería saber si son novios o fueron novios” y el cantante, rápido de reflejos, respondió: “Estuvimos de novios un montón de años”. Wanda se puso seria y se encargó de aclarar: “Nos conocimos, quedó una amistad muy linda... Un día, hubo una situación que a mí me dolió mucho y nos dejamos de ver... Fue una fotito que sacó con una persona que yo sentí como una traición“. Tras su paso por la competencia culinaria, trascendió que Elián se molestó por la edición del ciclo, discutió con Wanda y la terminó bloqueando del WhatsApp.

Si bien poco se hablaba ya del vínculo entre el cantante y la conductora de Bake Off Famosos, el living de Susana Giménez despertó nuevamente la polémica cuando los dos protagonistas pasaron por separado a conversar con la diva y dieron dos versiones completamente diferentes del vínculo que los une. Si bien Wanda desmintió estar separada de Mauro, tampoco confirmó una reconciliación. “Y, él está en Turquía... Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado . Estuve muchos años viviendo afuera, fueron casi 17 años y es mucho. Se me mezcló el tema de salud y los chicos están más grandes”. El estilo ambiguo es algo que siempre le funcionó para el juego mediático que sabe jugar como nadie.

A la semana siguiente fue L-Gante el que se sentó con Susana y, a propósito de su relación con Wanda, declaró: “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, qué te va a decir. Mirá si dice algo y después vuelve a la casa y está el marido”. Además, el cantante, visiblemente enojado, agregó: “Ahora ya no nos hablamos más hace tiempo. Yo entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas que son más grandes que yo y la tienen que tener más clara que yo ”. La reacción de Nara no tardó en llegar y en su cuenta de Instagram subió una historia lapidaria: “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema”, agregó, junto a un emoji de la balanza de la Justicia, haciendo referencia al juicio que enfrenta el cantante, y cerró: “Ojalá hablen de tus canciones”.

En los últimos días se lo pudo ver a Mauro Icardi, de visita en la Argentina, subiendo fotos con la madre de sus hijas que alimentan los rumores de reconciliación. Por su lado, L-Gante blanqueó en sus historias de Instagram su relación con Agustina Flóresz , exnovia de uno de sus mejores amigos, El Nova. Mientras Andrea del Boca, un símbolo de las novelas de tarde, hizo su chape tour en Bake Off Famosos, a falta de ficciones, la gente consume estas historias de la vida real que les permite pasear por todas las emociones y garantizan, al mejor estilo de grandes éxitos de la televisión, que la historia continuará.