Wanda Nara y Mauro Icardi: un amor que nació en las sombras, vivió de los escándalos y ahora llegó a su fin... ¡otra vez!

Escuchar

Otra vez, la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara se rompió . “Estoy separada”, confirmó ayer la propia empresaria. Luego de un comienzo a escondidas, más de diez años de relación, dos hijas, varios terceros en discordia y algunas traiciones, el final parece definitivo. Aunque cuando el nombre de la mediática está en los titulares nunca se sabe. Del flechazo entre las sombras al último adiós, la historia de un amor tan intenso como explosivo.

“Wanda te amo”

Icardi, Wanda y Maxi, en tiempos más calmos Twitter

El amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi nació en las sombras y trascendió en medio de un escándalo. Todo comenzó durante los primeros días de noviembre de 2013, cuando la modelo dejó Italia, donde Maxi López jugaba al fútbol, y volvió a la Argentina con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, y una pila de valijas. Estaba decidida a terminar con su matrimonio. En ese momento el foco estaba puesto en la figura del exjugador de River, a quien señalaron como el culpable del final por sus infidelidades . Pero, como si fuera una novela de la tarde, la historia dio un giro cuando la figura de Icardi entró en escena. “Wanda te amo”, escribió, escueto, en su cuenta de Twitter y hacia allí voltearon todas las miradas. Los rumores y las especulaciones comenzaron a correr y tanto la prensa argentina como la italiana pusieron el foco en el triángulo conformado por dos futbolistas de la primera división italiana y la mediática. Entonces, Wanda salió a aclarar la situación.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el aeropuerto de Ezeiza Diario Popular

“Nunca lo vi fuera de un contexto familiar”, explicó ella en un principio y aclaró que Icardi era amigo de López y por eso siempre salían en grupo. La desmentida no duró mucho. Algunos días después, Icardi viajó al país para encontrarse con su amor, quien se iba a convertir en su futura mujer y en la madre de sus dos hijas.

Gritarlo a los cuatro vientos

Todavía Wanda no había cerrado su divorcio de Maxi López cuando Icardi decidió gritar a los cuatro vientos su amor por la rubia. El 2013 terminaba, ella tenía un bozal legal y las tarjetas de crédito cortadas. “Tu boca es tan sensual que no me canso de besarla”, escribió con la intención solapada, pero sin inocencia, él en su cuenta de Twitter. En el Inter le pidieron que baje el perfil. Él, en cambio, redobló la apuesta.

“¿Uno no le puede dedicar una frase romántica a la persona que ama? Parece que está prohibido. ¡Todos se dedican a decir cosas por Twitter, pero si lo hago yo, ¿está mal? ¡Terminemos con esto! Estoy enamorado de ella, estoy lejos y quiero demostrarle mi amor por todos los medios”, sentenció en una entrevista telefónica con la revista Caras.

Mauro Icardi reveló su amor por Wanda en las redes sociales Twitter

En esa misma charla, Icardi buscó aclarar los tantos sobre los comienzos de la relación: explicó que antes de avanzar con Nara, había desplegado sus códigos de caballero y había hablado con López. “Le pregunté si estaba separado y le aclaré que estaba enamorado de ella. Simple y sencillo. Uno no elige de quién enamorarse. Lo único que falta es que a uno se lo condene por lo que siente”, se indignó. “ Ojalá que el amor con Wanda triunfe y sea eterno . Más claro imposible”, se ilusionó.

La libreta y la familia

Wanda y Mauro en una postal de su casamiento Twitter

El amor de Icardi por Wanda tenía un sustento firme: ella también había caído rendida a los pies de ese hombre que primero fue su confidente y luego, con el tiempo, se convirtió en algo más. Mientras tanto, Icardi no dejaba pasar oportunidad para demostrarle a ella lo que sentía: durante los comienzos de la relación se tatuó su nombre en el antebrazo. Un año después, le propuso casamiento a la vista de todos: en pleno partido de fútbol.

Todo sucedió muy rápido: en 2014, con dos anillos de Bulgari y una camiseta que decía “Wan te amo” y que se dejó leer en cada uno de los goles, el jugador le pidió matrimonio en un partido de fútbol. Ella, por supuesto, dijo que sí. Meses después se casaron a puro lujo en una gran boda que tuvo lugar en el Palacio Sans Souci, en Victoria. El 19 de enero de 2015 llegó la primera heredera del matrimonio: Francesca. Luego, el 27 de octubre del 2016, nació Isabella.

Wanda Nara y Mauro Icardi en un cumpleaños de Isabella Instagram: @wanda_icardi

Tal como había sucedido con Maxi López, Wanda se ocupó de mostrar su vida y los lujos de su día a día en su cuenta de Instagram. La influencer, además, se convirtió en empresaria, se ganó el corazón de los fanáticos de Icardi y se comenzó a hacer cargo de la carrera de él en el rol de su representante. Todo fue felicidad hasta que llegó el séptimo aniversario de casados y, de nuevo, los escándalos.

El “Wandagate” y la prueba superada

“¡Otra familia más que te cargaste!”, escribió Wanda Nara en sus redes sociales en octubre de 2021 y comenzó así el relato de lo que luego trascendió como el Wandagate: una bomba mediática con todos los vicios de una novela que incluyó a su marido, a la China Suárez y más adelante al cantante L-Gante. El texto que dio pie al escándalo tenía como destinataria a la ex Casi Ángeles, apuntada como la tercera en discordia. Incluso, la propia Wanda reveló que fue su marido quien le contó su affaire con la protagonista de El hilo rojo, un encuentro que se había dado en un hotel en París. En ese momento, todo parecía indicar que el matrimonio había llegado a su fin.

La China Suárez, la tercera en discordia en el Wandagate Instagram: @mauroicardi/ @sangrejaponesa

Instalada en la Argentina, con un contrato con Telefe para conducir MasterChef y con el desembarco de su marca de cosméticos en el país, a Wanda se la comenzó a ver muy cerca de L-Gante , una de las emergentes figuras del mercado de la música RKT. Todo sucedió en octubre de 2022 y los rumores se extendieron durante mucho tiempo. Si bien muchos pensaron que fue una movida de prensa, el músico reconoció que tuvo un breve romance con la empresaria.

“Tuve una sola novia en la vida, después me separé”, sostuvo al hacer referencia a Tamara Báez, su ex y madre de su hija Jamaica. “Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, reveló en septiembre de 2023. Así, confirmó que efectivamente entre él y la mediática, con quien compartió desde salidas al boliche hasta la grabación de un videoclip y varios intercambios en redes, existió una historia de amor.

L-Gante le dedicó unas románticas palabras a Wanda Nara

Un mes después, Wanda confirmaba en LAM que estaba separada. “Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre, en envejecer al lado del hombre que uno elige, pero a veces la vida te sorprende, ¿no?”, le explicó a Ángel de Brito. “Debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”, completó en esa oportunidad.

Una nueva oportunidad y un doloroso diagnóstico

El año 2023 llegó con nuevos aires para Wanda y Mauro Icardi : unos meses antes la pareja había decidido apostar de nuevo al amor y a la familia y de a poco, parecía haber dejado atrás los escándalos. La confirmación quedó en manos del jugador, quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram con una postal de los tortolitos en un hotel de las Islas Maldivas. Ella, al tiempo, insistió en una nota con su idea del amor eterno. “Él es mi marido. Estaremos juntos toda la vida como familia”, explicó cuando le consultaron por su estado civil en Intrusos. “Espero que duremos toda la vida”, se esperanzó.

El romántico posteo de Mauro Icardi por los diez años de su casamiento con Wanda

En octubre de ese año, luego de unos meses de tranquilidad familiar, Wanda volvió a convertirse en noticia: con el premio Martín Fierro por su trabajo al frente de MasterChef Celebrity bajo el brazo, se enteró que salud no andaba bien. Pocos días después, le revelaron el diagnóstico: leucemia. Durante el tratamiento, Mauro fue un pilar para ella.

En una entrevista que le brindó al canal de streaming Olga el mes pasado, la mediática recordó la reacción de su marido cuando le contó. “Mauro me dijo: ´yo me retiro´. Y me levantaba a la madrugada y lo veía a Mauro con el celular buscando curas en las islas Caimán, no sé a dónde me quería llevar. Y yo decía: ´Ay, dios mío, es mejor que me muera ya, o no sé´. Era un drama. Ahora me río, pero la pasamos horrible”, explicó. En esa nota, que compartió con su marido, se mostró muy enamorada.

¿El verdadero punto final?

El posteo que hizo Wanda Nara tras confirmar que está separada de Icardi

Esta vez, los rumores de crisis duraron muy poco tiempo: apenas 24 horas después de las primeras versiones, la propia Wanda Nara confirmó que ya no está con Mauro Icardi. El lunes, en A la tarde (América) la panelista “Pochi”, administradora del perfil de Instagram Gossipeame, aseguró que el futbolista y Nara estaban en una crisis que podía desencadenar una separación definitiva.

Tras pasar unos días en Buenos Aires, el futbolista se tomó un avión de vuelta a Estambul para sumarse a la pretemporada del Galatasaray, mientras que la mediática se quedó con sus hijas menores en el Chateau Libertador. El domingo, mientras su marido se iba del país, Wanda asistió a una fiesta, en donde se reencontró con L-Gante y rápidamente este encuentro dio que hablar. Al día siguiente, de nuevo se vio envuelta en versiones de romance con el cantante y crisis matrimonial , Nara rompió el silencio y a través de una serie de mensajes que le envió a Luis Ventura confirmó su estado civil. “Estoy separada, ¿por qué inventan sin preguntar?”, expresó.

“Por motivos personales y de salud, intenté una vez más. Te mando un beso. Que hablen todos, que yo hablo última porque como soy primera en todo, que hablen. Me dejo para el final, lo que nunca hablé”, sentenció. Habrá qué esperar para saber cómo termina esta vez, este nuevo capítulo de la novela.

LA NACION