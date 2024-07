Will, el hijo de Christopher Reeve, confirmó que aparece en la nueva película de Superman: “La filmación fue una experiencia genial”

Escuchar

Christopher Reeve no fue ni el primero ni el último actor en calzarse el traje del superhéroe más famoso del mundo. Sin embargo, al igual que ocurre con Lynda Carter y la Mujer Maravilla, durante décadas su rostro fue el que se le venía a la mente a cada persona del planeta que pensara en Superman. En 2025, de alguna manera, el legado del fallecido actor estará presente en la nueva película basada en el personaje de DC Comics: su hijo, Will, confirmó que forma parte del elenco del film dirigido por James Gunn .

Si bien Will es un conocido periodista deportivo de la televisión estadounidense, aceptó seguir por un rato con el camino trazado pro su padre, que interpretó a Superman por primera vez en 1978. En una entrevista publicada por TMZ, Reeve, de 32 años, contó cómo fue que le llegó la propuesta e hizo un breve resumen de cómo vivió la experiencia.

“ Conozco a la gente que está haciendo la película. Han sido muy amables conmigo y mi familia. Y como tenía un día libre en el trabajo, lo hicimos ”, indicó. Luego, cuando se le preguntó sobre cuál será su papel en la próxima película, el periodista se negó, con una sonrisa, a dar más datos: “No sé qué se me permite decir”, se disculpó.

Con mucha educación continuó luego su relato de su experiencia en el set: “Fue una experiencia realmente genial; fueron súper amables. Fue rápido y fácil... Pero siendo sincero, la verdad es que estaba mucho más nervioso en ese momento que cuando estoy en la televisión, en mi trabajo habitual, porque realmente había mucha gente alrededor y tenía que memorizar mis líneas . Pero, por suerte, no fue nada difícil”.

A pesar de esta nueva faceta en su carrera, Reeve aclaró que cree no tener “lo que hace falta para ser actor” y le quitó importancia a su participación en la película. “ Si parpadeás, te la perdés ”, explicó, dando a entender que su presencia en la película es muy breve. Varios medios, de todos modos, revelaron cuál sería el rol que le tocó interpretar: el corresponsal de ABC News será colega de Clark Kent, es decir que en la ficción también se dedicará al periodismo.

Este año, en el Festival de Cine de Sundance se presentó el documental Super/Man: The Christopher Reeve Story que repasa la vida y obra del actor antes y después del accidente que sufrió al caer de un caballo y que lo dejó parcialmente inmovilizado hasta el día de su muerte, en 2004. Will, al igual que sus hermanos Matthew y Alexandra prestan su testimonio allí, al igual que su madre, Dana, que falleció en 2006.

A finales de 2023, Will hizo referencia a los constantes comentarios que recibe por el innegable parecido físico con su padre. “Cada vez que alguien del público me dice: ‘Oh, te pareces a tu famoso padre’, me parece genial. Eso significa que están hablando de mi familia de una manera positiva y recordando a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestra familia de una manera que los honra. Por eso, siempre lo tomo como un cumplido. Creo que tuve dos padres hermosos, por dentro y por fuera, y si tengo algún parecido con ellos físicamente, o en temperamento, o en mis valores, entonces me siento orgulloso de eso ”, explicó.

