Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 02:12

Los primeros coletazos de la pelea entre Moria Casán y Laurita Fernández en el Cantando 2020 llegaron a través de las redes sociales. Y la protagonista fue Yanina Latorre, quien no dudó en tomar partido por la conductora.

Está claro que Moria no está cómoda con el rol de jurado que le asignaron. Ya lo había adelantado antes del programa: no le interesaba la idea de volver a ocupar una silla, sino que ella quería estar más cerca de la tribuna, ser "la voz del pueblo". Esto no sucedió, y la que se encargó de ubicarla en su silla y limitarla a sus tareas fue Laurita.

La disconformidad que mostró la diva durante el programa, se replicó en una serie de audios de WhatsApp que llegaron al mismo Marcelo Tinelli. Aunque se cree que la continuidad de Casán está asegurada, lo que se vio no fue (del todo) show, sino una molestia real que se fue agigantando como una bola de nieve desde la primera edición.

Sin embargo, y a pesar de que Moria aclaró que los alcances de su participación habían sido consensuados previamente con las autoridades de laflia, su actitud no gustó nada. Y en las redes sociales comenzaron a acusarla de "soberbia".

Primero fueron mensajes anónimos, y después de famosos, entre los que se destacó la seguidilla de tuits que publicó Yanina Latorre. "Laurita limpió a Moria? Se prendió esta mierda #Cantando2020", "La co-conductora es Laurita. Punto final #Cantando2020", "Conducen Angel y Laurita. Puede no gustarte. Lo entiendo. No agarres el laburo y punto #Cantando2020" o "Yo laburo en donde el conductor es Angel. Y lo respeto", fueron algunos de los mensajes que publicó dejando en claro de qué lado está.