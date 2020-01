La panelista de LAM disparó contra los rugbiers y reveló que sufrió de violencia de genero por parte de uno Fuente: Archivo

El luto por la perdida de Fernando Báez sumó las opiniones de diferentes representantes de la farándula argentina.

Federico Bal estaba dando una nota en los Los Ángeles de la Mañana, en la que pedía que que se no estigmatice al mundo del rugbier por el asesinato, cuando tomó la palabra de Yanina Latorre y dejó impactados a los presentes: "Yo tuve un novio rugbier y no la pasé bien. A mi me desfiguró la cara" .

El comentario llegó luego de que el actor intentaba desvincular los ataques severos con la practica deportiva y la panelista mostró su total desacuerdo:

"Los 'bautismos' que hacen. van en patota, se hacen los unidos, son un grupo muy elitista, sino fijate cómo culparon a este chico que salió anoche, y no es la primera vez que rugbiers desfiguran o matan a alguien. Hay mamás preocupadas por sus hijos y aunque se enojen las del CASI o las del SIC, que son conchetísimas, son grupos violentos", dijo Yanina.

"Cuando era más chica yo tenía un novio rugbier. A mi me desfiguró la cara a trompadas. Cuando lo dejé, yo salí con un chico a bailar, se apareció en mi casa, lo atravesó por la puerta de vidrio de la casa de mi mamá y terminó internado con todo el cuerpo con vidrio", profundizó Yanina Latorre y agregó: "Hay rugbiers que son amorosos, pero son violentos. Estas cosas en el ambiente del tenis no pasan. No pasa en otros deportes".