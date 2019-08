Yanina Latorre: "La gente inteligente hace mejor el amor que los bobos"

Según Yanina Latorre, los hombres inteligentes son mejores amantes que "los bobos". Crédito: Instagram: @yanilatorre

Yanina Latorre está acostumbrada a pronunciar frases polémicas sobre otros integrantes del mundo del espectáculo. En esta oportunidad, el receptor de su última ironía fue Nicolás Occhiato, exnovio de Flor Vigna, a quien los rumores vinculan sentimentalmente con Pampita.

Más temprano, cuando se discutían las cualidades del joven en Los ángeles de la mañana (El Trece), la panelista se despachó: "No tiene muchas luces, dijo. "Es un amor desnudo, pero no tiene una gran dialéctica. En el Bailando pasa ahí, medio descuerado".

Luego agregó: "Me gusta la gente para hablar. Nico, ayer, cuando le preguntaron si le gustaba Pampita, se reía. Eso me pone loca". Y siguió: "No soy calentona ni me gustan los pendejos. Me gustan los tipos grandes. Yo me casaría con Jorge Lanata. En un momento me gustó Chiche Gelblung, al que ahora odio".

En la misma línea, deslizó que, en su opinión, "la gente inteligente hace mejor el amor que los bobos". "¡Es que los niños tiene eyaculación precoz!", sostuvo y cerró con un elogio para el muchacho que tuvo mucho gusto a crítica: "Es espléndido, pero no lo toco ni con un palo".