“Yo supongo que sí”: Mirtha Legrand deslizó que Alberto Fernández tuvo una relación con Viviana Canosa

La denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género y las supuestas amantes que el expresidente tuvo durante su mandato son dos temas que, desde que el caso tomó estado público, no faltan en la mesa de La noche de Mirtha. Este sábado, con la presencia de la periodista Mercedes Ninci, el presentador Horacio Cabak, la actriz Florencia Raggi y el cantante L-Gante, la gran diva de los almuerzos indagó sobre algunas cuestiones puntuales sobre el caso y sorprendió a todos al asegurar que ella cree que Viviana Canosa tuvo una relación con el exmandatario.

El tema lo sacó a la luz la movilera de Radio Mitre. “Fabiola era consciente de todas estas mujeres. Ella lo sabía. A la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra que no sé si hubo una relación pero sí sé que le tenía unos celos tremendos, que era Viviana Canosa”, reveló Ninci. “No sé si Viviana Canosa tuvo una relación con Alberto. Supongo que no”, siguió, mientras el resto de los invitados la miraban con asombro. “Y o supongo que sí” , interrumpió Legrand, y reafirmó sus dichos con un gesto afirmativo con la cabeza, mientras que Raggi comenzó a reírse y Cabak le puso palabras al incómodo momento. “Acaba de tirar una bomba y pasó como si nada”, acotó.

Cuando L-Gante recordó que Canosa hacía en ese entonces un programa en el que hablaba mal del gobierno, Ninci aseguró que eso fue después. “Es así: a mi me cuentan que en el 2019, cuando Alberto empieza a hacer la gira en todo el país porque era candidato a presidente, ella iba y según me refieren amigos y amigas de Fabiola, lo entrevistó en varios lugares. Y ella se ponía muy nerviosa porque Canosa es muy linda”, repasó Ninci. “A través del aire daba la sensación de que tenía algo con él. Sí, sí”, volvió a insistir la Chiqui con su teoría.

Mirtha habló de la relación entre Viviana Canosa y Alberto Fernández Archivo

Una ex-GH en la historia

A su turno, Cabak aportó otro nombre a la mesa. “Lo que pasa con Alberto es que uno no da a basto de dar F5 en el teclado para actualizar la información. En las últimas horas trascendió que parece que había tenido una relación estable con una exparticipante de Gran Hermano durante casi cuatro años y que en el momento en el que lo ungen como candidato a él, ella se entera de dos cosas: que iba a ser candidato y que tenía otra pareja. Se enteró porque Fabiola le decía ´felicidades, mi amor´”, repasó el conductor de LN+. “En ese momento se cortó la relación”, cerró. “¿Cómo se llama esa mujer?”, quiso saber Mirtha. “Dicen que es una chica de pelo muy cortito que fue participante de la primera edición y que se llama Lorena”, reveló, en referencia a Lorena González del Valle.

Lorena González del Valle, la ex GH que habría sido novia de Alberto Fernández X @lorfra

Una larga lista

“Es un escándalo. Alberto Fernández tiene que ir preso”, lanzó Ninci cuando Mirtha le preguntó cómo veía el caso. Luego hizo referencia a una lista que ella misma armó de las mujeres que visitaron la Casa de Gobierno. “¿Será verdad que Alberto llevaba a todas estas mujeres a Casa de Gobierno?”, quiso saber la conductora. “Sí. Tengo muchos testigos. Yo tengo una lista que estaba en 24 y ya estoy en 26 chicas”, reveló. “Se me ríen en la quinta de Olivos. Mis amigos. ´¿Vos tenés 26? acá tenemos muchísimas más porque venía una por semana´ me dicen”. detalló. Luego, recordó que hay un video de Tamara Pettinato en esa situación -en referencia a las imágenes de la conductora sentada en el sillón de Rivadavia- y que también hay pruebas de otras mujeres.

Las supuestas amantes de Alberto Fernández, uno de los temas de la noche

La Chiqui, sin filtro

La semana pasada, Mirtha sorprendió con un comentario tan espontáneo como inesperado. “¿Pero las mujeres cómo se enamoraban de este gordito?”, soltó. De inmediato, estallaron las risas en el estudio. “El poder sin lugar a dudas seduce, no sé si legítimamente”, intentó explicar Fernando Burlando, uno de los invitados de la noche. “Pero no estaban enamoradas”, acotó la periodista Jessica Bossi. “Yo no creí vivir para saber y ver que mujeres, no sé si prostitutas o qué tipo de mujeres eran, iban a Casa de Gobierno a acostarse con el Presidente, porque esa es la verdad”, continuó la conductora. “Es terrible”, confesó. “Con esos bigotes horribles. Espantosos”, sumó más adelante.

