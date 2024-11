Yuyito González contó detalles del evento religioso, en donde estuvo Daddy Yankee: “Fue una emoción muy grande”

Amalia Yuyito González abrió esta mañana su programa a pura música y, luego de cantar la canción que le dedica todos los días a Javier Milei, su novio y Presidente de la Nación, habló del evento religioso del que participó ayer y en el que estuvo, como predicador, Daddy Yankee. “Fue una emoción tan grande lo que pasó en ese estadio”, confesó la conductora.

Durante la tarde del domingo, la exvedette estuvo presente en el Festival para la Familia que organizó la iglesia Manantial de bendiciones y no dudó en compartir con su público sus impresiones sobre el espectáculo. El evento se llevó a cabo en el estadio de Chacarita Juniors y contó con la presencia de varios artistas.

“¿Les cuento algo? Ayer a la tarde me fui al estadio de Chacarita Juniors porque hubo un evento de la iglesia espectacular”, comentó apenas apareció en pantalla. “Estaba Martín Russo -fue toda gente creyente, cristianos-, el hombre de las mil voces”, contó en relación con el famoso imitador de Luis Miguel. Luego compartió que también estuvieron Toti Cilberto y cantó Rodrigo Tapari, el cantante que compuso “Me gusta todo de ti”, la canción que la conductora le canta todos los días a Milei con la mirada fija en la cámara.

Por último. Yuyito habló del gran final de la convocatoria religiosa. “ El cierre fue con el tremendo Daddy Yankee que vino a la Argentina solo para predicar, en su rol de pastor. No cantó. Realmente fue una conmoción, una emoción tan grande lo que pasó en ese estadio. Yo vine energizada, full espíritu”, disparó.

Antes de pasar de tema, Yuyito mostró un video en donde se la ve delante del vallado y de los asientos bailar al ritmo de “Me gusta todo de ti” mientras Tapari hace su show sobre el escenario. “Yo aproveché para cantarle a mi amor en medio del estadio”, compartió. “Yo estaba enloquecida. Claro, Tapari me canta la canción, sabe que la canto todos los días, me dice que va a venir con los músicos, me filman para que se lo cante al Presidente de la Nación desde el Estadio de Chacarita. Escuchame, ¡sin miedo al ridículo, querido! Yo cuando doy, lo doy todo. No tengo término medio”, aclaró, y siguió cantando.

Un giro de 180 grados

Daddy Yankee además de dejar la música armó un emprendimiento en el sur de Florida @daddyankee

A fines de 2023, Daddy Yankee hizo un anuncio que sorprendió al mundo: el cantante de reggaeton contó que dejaba la música para dedicarse a predicar la palabra de Cristo. El concierto de despedida fue el domingo 3 de diciembre, en su Puerto Rico natal.

En un discurso que compartió al final de esa presentación, Ramón Luis Ayala Rodríguez -su nombre real-, le confesó a la multitud que fue a escucharlo por última vez que se había dado cuenta de que “vivir una vida exitosa no es lo mismo que vivir una vida con propósito”.

“Durante mucho tiempo he intentado llenar un vacío en mi vida que nadie podía llenar. Intenté llenarlo y encontrarle un propósito a mi vida… En muchas ocasiones parecía que estaba feliz, pero faltaba algo para sentirme completo”, explicó, según publicó el portal de la CNN. “Tengo que decirles que esos días ya pasaron, alguien ha podido llenar el vacío que sentí durante tanto tiempo”, continuó.

Daddy Yankee durante uno de los conciertos de su gira de despedida "La última vuelta" en Inglewood, California, el 27 de julio de 2022

“No me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, dijo luego. “Todas las herramientas que tengo en mi poder como música, redes sociales, plataformas, un micrófono – todo lo que Jesús me dio – ahora es para el reino”.

El artista también habló de su decisión en su canal de YouTube. En un video que compartió en aquel momento, habló de su paso por el mundo del espectáculo. “Esta carrera, que ha sido un maratón, finalmente llega a la meta. Ahora voy a disfrutar lo que todos ustedes me han dado. La gente dice que hice este género a nivel mundial, pero fuiste tú quien me dio la llave para abrir las puertas para convertirlo en el más grande del mundo”, confesó.

Antes de su despedida definitiva, el cantante editó un último álbum, “Legendaddy”, y recorrió el mundo con su música con la gira “La última vuelta”. Daddy Yankee dejó un fuerte legado en el mundo de la música: vendió más de 30 millones de discos y compuso varias canciones que se convirtieron en un verdadero éxito, como “Gasolina” y “Despacito”, el hit que realizó en colaboración con Luis Fonsi.

