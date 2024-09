“Yuyito” González, entre su mudanza a Olivos y el rumor de una enemistad con Susana Giménez por un amor en común

Escuchar

“No quiero exponerme” , expresó Amalia “Yuyito” González este viernes, cuando fue consultada sobre los verdaderos motivos por los que no estará presente en el living de Susana Giménez junto a su pareja, Javier Milei. En diálogo con Intrusos, luego de la emisión de su propio show matutino, Empezar el día, la exvedette respondió también a los comentarios “negativos” de Susana Roccasalvo y reveló que está muy cerca de mudarse a Olivos junto a su novio.

“Yuyito” confirmó que está en pleno proceso de mudanza a la quinta presidencial. “Estoy en eso, un poco y un poco, todo de a poco”, comentó. Además, reveló en tono divertido que usa la ropa del presidente: “ Sí, le uso la ropa… Y alguna cosa más, pero me lo guardo para la intimidad ”.

Yuyito Gonzáez y Javier Milei en una cena en Olivos Instagram

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue cuando se le preguntó sobre la invitación que Susana Giménez le hizo a ella y al Presidente para participar de su programa. “Me invitaron también, solo que no acepté ir. Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja . Para mí no corresponde que yo vaya”, aclaró González. Su decisión tomó por sorpresa a los panelistas del programa de América TV porque la relación entre la exvedette y el Presidente estuvo en boca de todos desde un inicio, y ella misma se ocupa de hablar sobre el tema en su ciclo de Ciudad Magazine.

¿Tensión con Susana?

El cruce entre González y Susana Giménez tiene un trasfondo que va más allá de las recientes declaraciones de la diva de la televisión sobre Milei, a quien tildó de “enamoradizo”. Según se especuló, la relación tensa entre ambas podría remontarse a su pasado común relacionado con el exboxeador Carlos Monzón .

Aunque Yuyito desmintió que estos conflictos fueran relevantes hoy en día, su indignación frente a los dichos de la diva fue evidente. En su programa, la exvedette respondió con firmeza: “No es enamoradizo el presidente, él está enamorado de mí, yo estoy enamorada de él. Es una relación seria, sólida, sana y firme” . Además, bromeó diciendo: “La editamos a la Su, a la Sa y a la Na”, en referencia a los comentarios de la diva.

En la nota con Intrusos, en tanto, volvió sobre el tema y negó rotundamente que haya un recelo con la conductora de Telefe a raíz de su relación con Monzón. “ Tuve un touch and go con él, pero eso fue hace 200 mil años y muchísimo después del romance que tuvo la Su ”, apuntó.

Pero Susana Giménez no fue el único blanco de González: los comentarios recientes de Susana Roccasalvo sobre el supuesto romance de Yuyito con el entonces presidente Carlos Menem, en los 90, también generaron su reacción. “No sé a qué se refiere, nadie cubrió nada de lo que no existió, nunca hubo una cobertura de algo que no existió” , dijo contundente.

“Monogamia o motosierra”

Amalia "Yuyito" González celebró el Día de los Novios con un muñeco de Milei Captura de pantalla

Antes de poner al aire la entrevista con Intrusos, González llamó la atención del panel de Intrusos con la particular apertura de Empezar el día. Durante el programa, apareció con un muñeco de Javier Milei con una motosierra, mientras lanzaba un mensaje que rápidamente se viralizó: “Nuestro lema es monogamia o motosierra. Tenemos la motosierra preparada, pero no la tenemos preparada para nuestras parejas, para nosotros menos que menos, la tenemos preparada para todas las satélites y los satélites que quieren meterse en las parejas, malas ondas . ¿Quedó claro?”.

Además, aprovechó para felicitar al presidente por el Día de los Novios, enviándole un cariñoso saludo en vivo: “Feliz día de los novios para todos, para mi amado y para todos los novios del mundo”.

El segmento generó diversas reacciones en el panel de Intrusos. Flor de la V, conductora del programa, comentó en tono sarcástico: “A mí hay cosas que me dan miedo…”, refiriéndose al estilo humorístico de “Yuyito”. “La banco a Yuyito enamorada, pero no va en este contexto”, sumó Guido Záffora. Marcela Tauro, por su parte, sugirió que los comentarios de González no solo se dirigían a Susana Giménez, sino también a Lilia Lemoine, una persona cercana al entorno de Milei.

“Para mí no solo habla de Fátima [Florez, exnovia de Milei], se lo dirige también a [Susana] Roccasalvo”, agregó Laura Ubfal. Además, la periodista añadió que el look que González llevaba puesto durante el programa de este viernes incluía una prenda del guardarropa de Milei: “Tiene una campera de cuero de él”.

LA NACION