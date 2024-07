Yuyito se confesó con Mirtha: del detrás de escena de su cita con Milei en el Colón a la razón por la cual todavía no hubo un primer beso

Escuchar

Esta semana, el nombre de Amalia “Yuyito” González copó las redes sociales y los titulares en todos los medios de comunicación: el martes por la noche, la exvedette apareció junto al presidente de la Nación, Javier Milei, en uno de los palcos más destacados del Teatro Colón. Sentados uno al lado del otro, disfrutaron juntos de Carmen, la ópera de Georges Bizet, y luego se retiraron por caminos separados. Este sábado a la noche, invitada a La noche de Mirtha, la conductora habló de su vínculo con el libertario, reveló detalles de la cita y se sometió a las picantes preguntas de la Chiqui.

“¡Qué semana tuviste!”, exclamó Legrand apenas comenzó el programa con la mirada puesta en la figura de yuyito, mientras ella asentía con la cabeza. “La ida al Colón fue impresionante”, agregó. “Sí, y eso que fue una forma muy discreta”, reaccionó González, pero en la mesa le cuestionaron de inmediato la afirmación. “Bueno, la llegada, la salida, fue todo discreto”, insistió, y contó que llegaron al primer coliseo separados y que a ella la acompañó gente de su confianza.

“Nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park”, recordó la también conductora. Así, recordó su participación en el gran evento que realizó Milei en mayo pasado para presentar su libro. En esa oportunidad, acaparó todas las miradas porque ocupó un lugar privilegiado entre el público: se sentó junto a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y muy cerca de Victoria Villaruel, la vicepresidenta. Y si bien recordó que en ese momento ella sola gestionó la invitación para asistir como periodista, en esta oportunidad fue diferente. “ Para ir al Colón me llamó él personalmente” , confió.

El palco de Evita

En medio del relato de la exvedette, Mirtha sorprendió con un dato desconocido. “Estaban en el palco que usaba Eva Perón”, disparó ante la sorpresa de su invitada. “Es el primer palco, arriba a la derecha. Así que por un momento estuviste ocupando el lugar de Eva. Nadie te lo va a decir, solo la Chiqui “, bromeó. “Realmente, no sabía”, acotó Yuyito y continuó con su relato: con algo de picardía, explicó que como las letras de la traducción de la ópera están arriba del escenario y tenía que inclinarse para poder leer, aprovechó para arrimarse un poco más a Milei. “Y bueno, yo me puse ahí, qué querés que te diga”, disparó y no pudo contener la risa.

“Yo te voy a hacer una pregunta que por ahí nadie te hace”, saltó la conductora a su próximo tema de interés. “¿Lo aplaudieron o lo silbaron al Presidente? ¿O fue mezclado? Decime la verdad”, quiso saber sobre la reacción del público al verlos en el Colón. “ Lo aplaudieron muchísimo ”, aseguró, y confesó que en el intervalo, mientras comían en un salón, algunos partícipes del ágape señalaron que había habido “un 80 por ciento de aplausos y un 20 de no aplausos”. “Como una especie de uhhh. Tampoco demasiadísimo. Pero se notó que había una diferencia en el público”, admitió.

Una pregunta indiscreta

Mientras en la mesa hablaban sobre los aplausos que recibe Mirtha cuando va al Colón, Beto Casella volteó hacia Yuyito, a quien venía escuchando con mucha atención, y le hizo una pregunta que sorprendió a todos. “¿Y hay tensión erótica?”, quiso saber el periodista. La presentación del menú salvó a Yuyito de la respuesta inmediata.

Siempre memoriosa, Mirtha retomó un rato después la consulta de Casella. “¿Hay tensión sexual? ”, reformuló. En ese momento, el periodista explicó a qué se refería con “tensión sexual” acercándose a Ana Rosenfeld, quien estaba sentada junto a él, y murmurándole cosas al oído. “Pasó, pero no lo interpreté como tal”, salió del paso la exvedette. Además, confesó que le parece atractivo y recordó que fue muy criticada cuando se lo dijo a él en la entrevista que le hizo para su programa cuando aún era candidato.

Durante la velada, Yuyito también habló de Fátima Florez, la última novia de Milei. “¿Te peleaste con ella?”, consultó la Chiqui. “No”, respondió categórica, y aseguró que tampoco hablaron por teléfono jamás. “No la conozco personalmente, y la respeto mucho. Me han preguntado estos días los periodistas y verdaderamente les pedí que no quería entrar en esa sintonía”, aclaró. Superado el tema Fátima, Mirtha preguntó entonces por Karina Milei. “¿Sos amiga de la hermana del Presidente?”, disparó. “No. Amiga no. La conocí en el Luna nos saludamos, y me pareció una mujer agradable. Hubiese querido que estuviera el otro día en el Colón. Iba a estar”, repasó.

De escotes y besos

El tema de la cita de Yuyito y Milei atravesó todo el programa. Luego de charlar con Fabián Medina Flores, Mirtha unió el tema de la moda con la salida de la exvedette y volvió al ruedo. “Decime, ¿vos saliste con el presidente con este escote?”, le consultó. “Todavía no”, reconoció. “Protocolarmente no, pero si salgo una noche por mi cuenta, ¿vos qué me sugerís?”, devolvió González la pelota al lado de la Chiqui. “Si Dios te dió ese cuerpo, querida”, la alentó Casella. “Pero las lolas no muy al aire”, corrigió Legrand.

“Yo lo que quiero Amalia es que seas feliz. ¿Sabés por qué? Porque sos una muy buena persona. Sos querida en el ambiente. No te estoy chupando las medias porque saliste con el Presidente, eh”, la elogió Legrand. Yuyito devolvió el gesto con una “primicia para Mirtha”: “Algunos periodistas me preguntaron pos-Colón si había alguna próxima cita y no había. Pero cuando me preguntaron ´aceptarías otra invitación yo dije ´sí, claro´. ¿Entonces qué pasó? Teléfono. ´Cuando vuelva de París te invito a cenar´”, contó. Luego, reveló que aún no se mandan mensajes y que todavía no la besó. “ No hubo beso porque nos fuimos separados. Y yo me fui a mi casa ”, completó.

Una defensa con convicción

Luego de que en la mesa tocaran el tema de la actualidad política y económica, Yuyito González defendió la figura de Milei. “Yo lo que veo en él es una persona que no miente, y una persona que no miente y hace lo que dice que va a hacer”, fue lo primero que destacó. Luego, habló del libertario como “una persona con convicción, y con una valentía tremenda”. “Hay que soportar sopapos y críticas y boicots”, agregó. “Dicen que tiene poca tolerancia al no, a la adversidad. Echó como a cincuenta y pico de personas”, acotó Casella. Lejos de dejarla pasar, Yuyito lo defendió. “¿Es poca tolerancia o es ser una persona que sabe a dónde va y lo tienen que acompañar a donde quiere ir? Porque si no es una pérdida de tiempo. No solo para él sino para todos los demás”, argumentó.

