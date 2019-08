La hermana de la exmujer del jugador de fútbol dio su opinión sobre los dichos de López Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Una vez más, se reaviva el conflicto entre Maxi López y Wanda Nara. Zaira Nara dio su opinión sobre la interna por las declaraciones de Maxi López en Podemos Hablar , donde el jugador de fútbol aseguró que Wanda "no le permite ver a su hijos" Valentino, Constantino y Benedicto desde hace meses.

Zaira eligió profundizar el tema en Morfi, todos a la mesa, el programa que conduce todas las mañanas, mientras mantenía una comunicación telefónica con Ana Rosenfeld, la abogada que representa a su hermana.

La entrevista con Rosenfeld se debía a un tuit que escribió la letrada en alusión directa a López:

A través de su cuenta personal, Rosenfeld hizo público su casual coincidencia con el futbolista en un restaurante, y mediante una irónica descripción apuntó contra el jugador, dejando en claro que López hace todo tipo de declaraciones en los medios, pero que nunca le habla directamente frente a frente, porque "no tiene el valor de decirle las cosas en la cara", añadió.

Cuando fue consultada por la causa, la abogada reiteró que el futbolista no paga la cuota alimentaria correspondiente: " Tengo todas la pruebas de que él no hace absolutamente nada para movilizar la relación padre-hijos como corresponde. Lo que pasa es que con la repercusión que tuvo lo que dijo en PH, siempre pasa que hay una mitad que lo cree".

Entonces, ahí fue donde Zaira acotó: "Yo tengo un perfil más conciliador, más allá de que a veces es muy difícil. Estaba justo volando a visitar a Wanda cuando él estuvo en el programa. Es duro lo que él dijo, porque nadie quiere escuchar que un papá tiene prohibido ver a sus hijos".

La hermana de Wanda continuó explicando que considera a su excuñado muy empático, y que veía la cara de los invitados en el programa de Andy Kusnetzoff, conmovidos con su relato, y que si ella intenta por un momento ser objetiva alejándose de su cercanía familiar, también hubiese caído en el pensamiento de: "pobre quiere ver a sus hijos y no puede". Pero rápidamente remató: "E l que quiere ver a sus hijos, para mí, no va a un programa de televisión a pedirlo, yo te tiro la puerta abajo hasta que los veo".

La modelo no se guardó ninguna declaración, y arremetió: "No es legal en el mundo que una madre le prohíba a su padre que vea a su hijo exceptuando que tenga una perimetral, que no es el caso. Si a él le gusta tanto llevar todo a la Justicia, ¿por qué esto lo lleva a la tele y no a la Justicia en caso de ser cierto? Es lo que tendrían que haberse preguntado todo los que opinan del tema sin averiguar".

Rosenfeld volvió a tomar partido, esta vez elogiando a Mauro Icardi por su rol como padre sustituto de los hijos de López, afirmando que el actual marido de Wanda se hace cargo de todo lo relacionado a los chicos desde el principio del conflicto, tanto económica como emocionalmente: "A Mauro los chicos lo adoran, dedica su tiempo libre a estar con ellos". Y la conductora de Telefe le dio la razón: "Eso es lo más preciado e invaluable que le puede dar una persona a otra. Y más cuando está en el rol de educador. No es el padre, pero hace de padre porque está todo el día con los chicos", señaló con contundencia.

Zaira enfatizó la complejidad de la situación y cuánto la moviliza: " Yo lo veo a él y veo la cara de Valentino reflejada. Entonces, me cuesta mucho tener objetividad. Mi hermana tuvo la suerte de encontrar a una persona exitosa, ella ahora también trabaja y le pueden dar a los chicos todo lo que necesitan, pero no es el caso de todas las familias. Pasa mucho que los toman de rehenes a los chicos y no les pasan la cuota alimentaria", aseguró.

Rosenfeld concluyó: " Zaira, vos y yo sabemos muchas cosas que por respeto nunca las vamos a decir. La verdad está en Tribunales". La hermana de Wanda no dudó y concluyó con contundencia: "Totalmente, eso es lo que deja tranquilos a varios. La tranquilidad pasa cuando uno acuesta la cabeza en la almohada, después que hablen y digan lo que quieran".