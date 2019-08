La modelo está sorprendida por las reacciones de su hija Malaika con su futuro hermanito

Hace dos semanas, Zaira Nara reveló, en Morfi, todos a la mesa, que está esperando a su segundo hijo junto a su pareja, Jakob von Plessen. Y ahora, la modelo y conductora dio a conocer algunos tiernos gestos que su hija Mailaika tiene hacia su futuro hermanito.

Cuando anunció la noticia, Zaira ya había contado que la más feliz por la llegada del nuevo integrante de la familia sin dudas era su hija, de 3 años. Incluso, Malaika la acompañó al programa el día en que iba a dar a conocer su embarazo, y se mostró todo el tiempo pegada a su mamá.

"Mali está chocha con la noticia. A veces nos levantamos y le digo 'vamos a desayunar', porque nos levantamos muy temprano, yo para ir al programa y ella para ir al jardín. Y me pregunta '¿cómo durmió mi hermanito?', contó Nara en Pampita Online, por Net TV.

La conductora confesó que no esperaba que su hija esté tan contenta con la noticia, y que sus actitudes la sorprenden todos los días. "Nunca tuve a alguien tan atento al embarazo como ella, no me imaginé que iba a ser así", dijo emocionada.

La hermana de Wanda dijo que los primeros tres meses estuvo con muchas naúseas y malestares, y que aún no conoce el sexo del bebé. "Supongo que lo sabremos en las próximas ecografías, pero al ser el segundo, querés que esté todo bien, que esté sanito y realmente si es nena o varón me da igual", aseguró Zaira. Y agregó: "Ya me siento un poco mejor y puedo comer de todo; con Mali engordé 16 kilos, ahora veremos qué pasa".

Además, no evitó responder sobre cómo se sintió cuando la noticia se filtró antes de que ella hiciera el anuncio: "No me molestó, pero es una noticia que uno tiene que esperar realmente el momento, porque todos saben que los tres primeros meses hay muchos riegos de que el embarazo no llegue a la concepción. Pero sí, hay noticias que es mejor que la den los protagonistas", sentenció Zaira.