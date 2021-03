Zulemita Menem: el expresidente de Estados Unidos que la llamó y el ofrecimiento de Alberto Fernández

A un mes de la muerte de su padre, Carlos Saúl Menem, Zulemita Menem lo recordó en un programa de televisión y, tras contar que recibe señales por parte del expresidente de Argentina, aseguró que la mejor forma de homenajearlo es continuar con su legado en política.

“Fueron como siete u ocho meses de idas y vueltas con su salud, fue muy duro pero creo que él esperó que me acomode un poco para irse. Uno nunca está preparado para eso, pero en la primera internación yo no estaba lista. Sentí que me moría con él cuando el médico me planteó la situación y él la fue llevando, preparándonos psicológicamente a todos para su partida”, comentó Zulemita este mediodía en Es por ahí, el nuevo ciclo de América.

Zulemita Menem en el velorio de su padre, Carlos Saul Prensa Senado de la Nación

Tras asegurar que lo extraña mucho, la empresaria reveló que su padre le manda fuerzas para seguir adelante. “Él me manda muchas señales. El otro día estaba en su casa, me fui a tirar a su cama y me agarró un ataque de llanto terrible. Me levanto, abro su placard y estaban todas sus camperas. Meto la mano en una -porque él siempre tenía caramelitos guardados- y lo primero que encuentro es un pañuelo como diciendo: ‘no llores, sécate las lagrimas’. Después revisé todas las otras camperas y no había nada, o sea que lo tomo como una señal”, confesó muy conmovida.

“Creo que la mejor forma de homenajear a mi papá es seguir con fuerza. Hoy tengo a mi mamá y a mis hijos y tengo que seguir adelante por ellos, con dolor pero seguir”, agregó. Luego contó que Zulema también está sufriendo mucho con esta pérdida. “A mi mamá la golpeó mucho la muerte del viejo porque, como todos saben, ellos estaban juntos estos últimos años. Cuando él ya se nos iba, estábamos en la clínica y le dije a mamá: ‘yo me voy afuera porque no quiero ver esto’. Nahir me dijo: ‘yo me voy con vos’ y entonces le digo: ‘vamos mamá’ y ella me dijo: ‘No, yo me quedo acompañando a tu papá’. Le agarró la mano y se quedó al lado de él, acompañándolo hasta que entraron los médicos, le dio un beso en la frente y se fue. Esa es una cosa más de aprendizaje que ellos me dieron, que el amor es más fuerte. Ella estuvo al lado del amor de su vida hasta último momento”, relató, entre lágrimas.

Tras reponerse, Zulemita hizo referencia a esos años de distancia entre ellos, sobre todo a raíz de la muerte de su hermano Carlitos Jr. “Siempre la acompañé a mamá en su lucha y de hecho mi papá también la acompañó. No la acompañó al principio hasta que recibió pericias de Gendarmería Nacional que le decían que el helicóptero tenía orificios de bala. Ahí empezó a acompañar a mi mamá en esta idea del atentado”, aclaró.

El llamado sorpresivo

Con Yoma y Menem separados, fue ella la encargada de acompañar a su padre por el mundo en el rol de primera dama. “Papá estaba muy solo y con Carlitos decidimos que había que acompañarlo. Él estaba en el mundo de las carreras y no le gustaba. Yo lo hice con mucho honor”, recordó al tiempo que enumeró las muestras de cariño de todas partes del mundo tras su muerte. “Mi padre tenía amistad con los presidentes del mundo, era reconocido mundialmente. De hecho, al otro día de su muerte me llamó (Bill) Clinton. Con mi hijo Luca no lo podíamos creer”, confesó.

“Lo que más me conmovió y nutrió el alma fue la gente que pasó a saludar en su velorio. Les agradezco que se hayan acercado con la lluvia a decirnos gracias porque habían podido tener una casa, un trabajo. Mi hijo más chiquito me preguntaba si el abuelo les había regalado una casa, entonces tuve que explicarle que les había dado la oportunidad de que tengan trabajo para comprarse una casa y eso me enorgullece”, expresó sobre la labor de su padre durante sus dos mandatos presidenciales.

Sin embargo, la emoción de su relato fue interrumpida al aire por la alarma de su celular. Entre risas, Zulemita explicó a qué se debía la interrupción. “Es la alarma de que se tiene que conectar a clase mi hijo más chico. Malek, conectate que tenés clase”, lanzó mirando a cámara, quién se reconoce una madre muy protectora.

“Mi papá fue muy buen padre pero como marido un desastre”, señaló después al tiempo que recordaba su infancia. “No puedo opinar pero sé que mi madre la pasó muy mal, pobre”, cerró y luego habló de sus exparejas y padres de sus hijos. “El papá de Luca vive en Bahamas y el del más chiquito tiene su novia en Estados Unidos, así que no está mucho en la Argentina. Lo importante es que ellos estén bien y no involucrarlos en los problemas de los grandes”, señaló.

Continuar con el legado de su padre: su mejor homenaje

Con el anillo del expresidente en una de sus manos, Zulemita habló de sus ganas de continuar con el legado de su padre en política. “Yo me crié en el mundo de la política, no le tengo miedo. Para mi padre hacer política era un arte y eso lo aprendí de él. Hoy estamos transitando un momento de mucho dolor, de acompañaros mutuamente pero quizá en un futuro sí”, reveló.

Ya en el final de la entrevista, Zulemita contó que tuvo varios ofrecimientos para involucrarse en la política. “Me han venido a hablar de varios sectores. Alberto (Fernández) me ofreció ser candidata a diputada por La Rioja para estas elecciones. Realmente tengo que acomodarme, ver qué quiero hacer, fue un año muy duro familiarmente”, explicó.

Cristina Fernández de Kirchner, Zulema y Zulemita Menem Fabián Marelli - LA NACION

“Yo tengo una gran amistad con él, también estoy muy agradecida a Cristina (Fernández de Kirchner) por el apoyo que le dio a mi madre en su lucha. Cuando falleció mi padre ambos se ocuparon hasta el último detalle y lo valoro. Hay mucha gente que no fue y se hizo de la mano de mi padre, quizá no tuvieron tiempo pero está bueno ser agradecido”, remató.

LA NACION