Pete Townshend, el guitarrista de The Who, aseguró que habló con un amigo muerto

Alrededor del mundo existen muchas personas que afirman tener la capacidad de poder mantener una comunicación con gente muerta. Algunos ofrecen sus servicios al público en general, mientras que otros solo se limitan a sus experiencias personales, como es el caso del guitarrista de la mítica banda The Who, Pete Townshend, quien en un pódcast contó la vez que mantuvo contacto con un antiguo técnico de la banda que falleció años atrás.

Los médiums, canalizadores, espiritistas y psíquicos se dedican a mantener contacto con muertos y ofician de canales para los vivos que quieren comunicarse. No obstante, muchas personas que no realizan estas prácticas también piensan que poseen una habilidad especial para tener el mismo contacto.

Pete Townshend sigue presentándose con The Who en la actualidad (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Charles Sykes - Invision

El caso que más sorprendió en las últimas semanas fue el del guitarrista de la banda británica The Who, Pete Townshend, quien a sus 79 años contó una particular anécdota de la vez que dialogó con su difunto amigo y parte del staff de la agrupación de rock.

En el pódcast Rockoneuters, el músico contó que en la zona en la que reside siempre cruzan animales. “Tenemos muchos ciervos alrededor de nuestra casa. Y había un ciervo muerto, un ciervo bebé, que estaba atrapado en un alambre de púas. Detuve mi auto, me acerqué a él y comencé a ayudarlo, pero estaba muerto”, introdujo el músico y luego añadió: “Iba a sacarlo y llevarlo para enterrarlo o lo que fuera. Y justo cuando lo logré, cobró vida y salió corriendo”.

Inmediatamente, se dirigió a su pareja Rachel y le contó: “Acabo de tener una conversación con Alan Rogan”. Según su relato, se trataba del técnico de guitarra de The Who, quien falleció en julio del 2019 a causa de un cáncer.

Pete Townshend afirma tener habilidades psíquicas

Esta afirmación no le sorprendió a ella porque, según el relato, la mujer también tiene ciertas habilidades. “Vi a Rachel conversar con un caballo, ella es psíquica y yo tengo ciertas habilidades psíquicas. A varias personas a las que les eché maldiciones les sucedieron las cosas más terribles, hasta el punto en que tuve que dejar de hacerlo”, indicó el músico.

Por último, se refirió a esta habilidad que dejó asombrado a todos en la mesa y al público: “Creo que es muy fácil ser un no creyente, ser un ateo. Creo que es realmente muy fácil. Simplemente, te burlas de todo el que cree en algo y dices, bueno, estoy listo para convertirme en polvo. Y lo que es más difícil es intentar racionalizar algo que sientes instintivamente”.

Esta increíble anécdota sorprendió a miles de fanáticos de la banda; sin embargo, según sus entrevistas, espiritualidad y personalidad, muchos coincidieron que no era es una locura que haya contado una anécdota de esta magnitud.

Cabe destacar que The Who, a pesar de ser una de las bandas más longevas, al fundarse en 1964, aún sigue en actividad, con giras y presentaciones. Tanto Pete Townshend como Roger Daltrey, dos de sus miembros fundadores, son figuras importantes de este conjunto que supo alegrar con éxitos como “My Generation”, “Won’t Get Fooled Again”, “Pinball Wizard”, “Behind Blue Eyes” y “Baba O’Riley”, entre otros.