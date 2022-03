Phil Selway - “By Some Miracle”

Podemos hablar de otros bateristas que lo lograron: aquellos que un buen día se animaron, probaron y lo hicieron bien. Podemos hablar de Ringo Starr, de Dave Grohl o de Phil Collins, por nombrar los casos antonomásticos o no, evitar el cuelgue, e ir directamente ir al tema de hoy. Mejor, sí.

Los fanáticos radicalizados de Radiohead o los fanáticos radicalizados de Neil Finn (?) ya habrán escuchado al batero Phil Selway (el pelado ese detrás de los platos) cantar el tema "The Ties That Bind Us" en el disco The Sun Came Out de 7 Worlds Collide durante el año pasado. Y habrán notado, también, que el tipo lo hizo bien, poniendo en evidencia su nueva faceta como compositor y como cantante (y no meramente corista, como en algunos temas de RH). Así, y mientras la banda de Oxford prepara el ansiado sucesor de In Rainbows para este año, Selway lanzará su primer disco solista, Familial, el 30 de agosto.

"By Some Miracle" es el primer corte de este álbum debut, una hermosa balada acústica con coros femeninos que acompañan la voz low-fi de Selway junto a grandes arreglos de cuerdas.

Escuchen. Quizás constituya el HT ideal para un día londinense como hoy; sea como sea, yo no puedo parar de darle play... Ah, y pásense mañana porque daremos inicio al Segundo Concurso Totalmente (ahora sí) Random de Hot Tracks.