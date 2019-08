El conductor y el comediante se cruzaron luego de que el primero apuntara contra el segundo en un programa de radio Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Todo comenzó cuando el periodista y conductor de Bendita, Beto Casella, dio una entrevista para El Show del Espectáculo en AM 1300, y criticó al humorista Alfredo Casero: "Cinco o seis patitos se le han salido o no los tuvo nunca hace unos años y lo hace detestable como persona. ¿Cuando era chico se llamaba gorila eso".

El conductor de Bien Levantado en Rock and Pop, aseguró que esa actitud no le suma votos a Mauricio Macri y que Casero se va de mambo, con días divertidos y otros "violentitos".

La respuesta del capocómico, actualmente residente en España, no se hizo esperar en las redes: "Pero no me pondría nunca aerosol para taparme la pelada". En los últimos años, Casero se convirtió en uno de los artistas más defensores del gobierno de Mauricio Macri y nunca pierde oportunidad para criticar todo lo relacionado al mundo Fernández/Fernández o la oposición.

Para concluir y en forma de comparación, Beto Casella aseguró que "Dady Brieva al lado de Casero es lo más democrático que hay".