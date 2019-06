Piden hasta 40 años de prisión para el músico Cristian Aldana

Aldana, en sus tiempos de rockstar Fuente: LA NACION

El excantante de El Otro Yo enfrenta cargos por violaciones reiteradas y permanece detenido en el penal de Marcos Paz desde 2016; el juicio sufrió muchas dilaciones y se retomaría mañana

El abogado Sebastián Da Vita, representante de tres víctimas de los presuntos "abusos sexuales" del exlíder de la banda de rock El Otro Yo, Cristian Aldana, pidió el viernes, poco antes de que la audiencia ingresara a un cuarto intermedio, que se condene al músico a 40 años de prisión, por considerar que se probaron los delitos durante el juicio y que no existen atenuantes para su conducta "perversa".

Da Vita hizo su pedido luego de que Aldana intentara, nuevamente, postergar la etapa de los alegatos, previa al veredicto, para ampliar su declaración indagatoria. "No quiero que se vulneren más mis derechos", dijo el músico al tribunal y pidió que se postergara el alegato de las querellas para que él siguiera con su declaración y que los defensores oficiales pudieran involucrarse en el juicio, que ya lleva más de un año de audiencias. El martes pasado había renunciado el segundo defensor privado de Aldana, Nicolás Grasso, por supuestos problemas de salud, y esto obligó al tribunal a convocar a miembros de la Defensoría de la Nación para que asistieran al músico. Al no hacer lugar el tribunal a su pedido de postergación, Aldana insistió en este punto sin estar autorizado para hablar y, luego de una serie de cruces con el presidente del tribunal, Rodolfo Goerner, se retiró de la sala de audiencia en señal de protesta levantando un cartel que decía: "Sin defensa no hay juicio".

Fue entonces cuando el abogado Da Vita, integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa, pudo volcar sus argumentos para sostener el pedido de condena del rockero. "La versión de Aldana de que se vio superado por la lujuria de dos jovencitas de catorce y quince años no es creíble en boca de un hombre de treinta y cinco", razonó el penalista, y destacó: "Todas las víctimas eran niñas, casi adolescentes, con un comportamiento lábil e influenciable, con algún problema en sus hogares y en un estado de vulnerabilidad". Da Vita señaló que Aldana buscaba precisamente esa condición de vulnerabilidad para elegir a sus víctimas y luego obligarlas a prácticas sexuales que "de ningún modo pueden considerarse consentidas". La audiencia se celebró con la mayoría de las siete denunciantes en la sala, que estuvieron en contacto con Aldana y su banda entre 2000 y 2005, momento de mayor esplendor del grupo El Otro Yo y cuando "Cristian", como lo llaman todos aunque su primer nombre es Humberto, era un auténtico "rockstar". El músico permanece detenido con prisión preventiva desde el 23 de diciembre de 2016 en el penal de Marcos Paz. Y la banda, de la cual formaba parte la hermana de Aldana, dejó de existir tras las denuncias y la posterior detención del cantante, que incluso llegó a ocupar un lugar en la lista de candidatos a legislador del FPV en Buenos Aires.

Tras la presentación de Da Vita, la defensa del cantante pidió que se suspendieran los alegatos para poder tener tiempo y conocer las instancias del juicio, pedido que fue denegado, pero no así la posibilidad de que el rockero siguiera declarando durante un breve plazo. Antes de que la fiscalía pudiera expresarse, la audiencia ingresó en un cuarto intermedio hasta mañana. Según las pruebas acumuladas y los testimonios, la especulación era que la solicitud de pena por parte del Ministerio Público sería también muy alta.