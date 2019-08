Playlist: Lo nuevo de AC/DC, Los Cafres, Ariana Grande y más

AC/DC compartió una versión en vivo de "Whole Lotta Rosie" de 1979

Esta semana, AC/DC abrió el archivo para celebrar 40 años de Highway to Hell, Los Cafres estrenaron una balada reflexiva, Ariana Grande fanteseó con liquidar a la chica que coquetea con su novio, los Foals volvieron a su modo más rockero y Conociendo Rusia trajo el pop nacional de los 80 de vuelta a 2019.

AC/DC - "Whole Lotta Rosie (from Countdown, 1979)"

Suena como: un shock de electricidad vintage

Ideal para: hacer headbanging y air guitar

AC/DC abrió el archivo para compartir este video vintage de "Whole Lotta Rosie" en vivo en Countdown, un programa de la televisión holandesa, en 1979. Es el tercer lanzamiento de la banda para celebrar el 40º aniversario de Highway to Hell, su disco clásico. "La idea era sonar como Little Richard", dijo alguna vez Malcolm Young sobre la canción.

Ariana Grande ft. Social House - "Boyfriend"

Suena como: pop meloso pero sangriento

Ideal para: animarte al compromiso

"Queríamos hacer un tema positivo que capturara esa sensación de miedo a comprometerse con alguien por sentir que vas a salir lastimado o no vas a ser suficiente para el otro", dijo Ariana Grande sobre este track en colaboración con Social House, el dúo de pop y R&B que la acompaña en su última gira. En el video, Ariana fantasea con liquidar a las chicas que coquetean con su chico de la manera más sangrienta posible.

Foals - "Black Bull"

Suena como: una estampida

Ideal para: domar a un toro salvaje

El primer adelanto del segundo disco de Foals en 2019 es una estampida de rock musculoso típica del grupo, en la que Yannis Philippakis canta: "No estamos jodiendo/ Tengo un toro negro en la ciudad". Everything Not Saved Will Be Lost - Part 2 sale en octubre y, según el cantante, es "más pesado que el primero, tiene más guitarras y riffs más grandes", algo que queda claro en "Black Bull".

Suena como: reggae reflexivo

Ideal para: una sesión de autoayuda

En medio de los festejos por sus 30 años de reggae y antes de salir de gira por México y Estados Unidos, Los Cafres suman otra balada dulce a su repertorio, llena de reflexiones sobre el dolor, la ilusión y el autoconocimiento.

Conociendo Rusia - "Quiero que me llames"

Suena como: pop nacional de los 80 en tiempo presente

Ideal para: tocar el saxo

"Quiero hacer canciones que no hablen de vos/ Pero no me sale", canta Mateo Sujatovich en el primer corte de su segundo disco, un actualización fresca del pop nacional de los 80 llena de melodías de una adherencia casi publicitaria.